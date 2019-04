Musiker Tom Kaulitz (29) und seine Bandkollegen von Tokio Hotel (seit 2005) waren am Montagabend in der TV-Show "Late Night Berlin" (ProSieben) von Klaas Heufer-Umlauf (35) zu Gast. Trotz "Welturaufführung" der neuen Single "When It Rains It Pours" kam der Moderator am Thema Hochzeit natürlich nicht vorbei. Tom ist seit Ende 2018 mit der Entertainerin Heidi Klum (45) verlobt.

Wo die Trauung wohl stattfinden werde, "in Magdeburg oder in Los Angeles", wollte Heufer-Umlauf wissen? "Wir sind immer noch zwischen Bergisch-Gladbach und Magdeburg hin und her gerissen. Ich fände Magdeburg und Herrenkrug auch schön. Eine schöne Location", sagte Kaulitz lachend über das dortige Parkhotel.

Ihm gefiel die scheinbar spontane Idee sichtlich so gut, dass er noch hinterher schob: "Das wäre eigentlich geil, aber vielleicht stimmt es ja auch, was ich gerade sage", orakelte er weiter. Zusammen mit dem Moderator und Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) stellten sie dann noch das Hochzeitsmenü zusammen: "Mettigel und Käseigel" werde es geben.

Inniges Selfie zeigt ihre große Liebe

Einige Stunden nach der Ausstrahlung demonstrierte die Braut in spe einmal mehr ihre große Liebe zu dem Musiker. Sie postete ein Schwarz-Weiß-Foto auf ihrem Instagram-Account. Darauf sieht es so aus, als würde er im Bett schlafen und sie kurz davor, ihm einen Kuss aufzudrücken. Ihr Kommentar neben einem Kussmund und einem Kuss-Smiley: "engel".

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Weihnachten 2018 verlobt. Im Mai 2018 machten sie ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt im südfranzösischen Cannes öffentlich.