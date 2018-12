Heidi Klums (45) Jahr stand ganz im Zeichen der Liebe und der familiären Harmonie. Die Entertainerin präsentierte im Mai 2018 ihren neuen Freund, Tokio-Hotel-Bandmitglied Tom Kaulitz (29). Hielten sie anfangs ihre Liebe noch unter Verschluss, gab es für sie nach ihrem ersten offiziellen Auftritt bei der amfAR Gala kein Halten mehr. Die vierfache Mutter postet seitdem regelmäßig verliebte Pärchenfotos auf Instagram.

It's Official!

Bei der amfAR Gala im Mai sollten es alle sehen: Heidi Klum zeigte sich in einem weißen Traumkleid zum ersten Mal mit Tom Kaulitz auf dem roten Teppich. Den ersten offiziellen Pärchen-Auftritt hielt Heidi Klum auch für Instagram fest. Im Arm ihres neuen Freundes, der sich für den Anlass ungewohnt schick gemacht hatte, fühlte sie sich sichtlich wohl.

Liebeserklärung am Geburtstag

Am 1. Juni feierte Heidi Klum ihren 45. Geburtstag - natürlich mit der ganzen Familie, zu der nun auch Tom Kaulitz gehört. "Du machst mich sooo glücklich", schreibt die "GNTM"-Jurorin zu einem Foto, auf dem sich die beiden mit strahlenden Gesichtern aneinanderschmiegen. Spätestens ab da gab es keine Zweifel mehr, dass es nicht nur eine Liebelei ist.

"Unwiderstehliche" Grüße aus dem Bett

In den darauffolgenden Monaten gewährte sie von Mal zu Mal einen privateren Einblick in ihre neue Beziehung. Bester Beweis dafür: ein Ende Juni veröffentlichter Schwarz-Weiß-Schnappschuss. "Dein Lächeln ist unwiderstehlich", schreibt Heidi Klum zu dem Selfie, das das Paar kuschelnd im Bett zeigt.

Rollentausch und Auszeit in der Wüste

Dass die beiden viel Spaß miteinander haben, zeigte sich auch im September. Zum einen schickten die beiden Grüße aus Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada, in der die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz auf dem legendären Burning-Man-Festival ihren 29. Geburtstag feierten. Zum anderen postete Heidi Klum ein etwas anderes Pärchenbild: Per Face Swap hatten die beiden ihre Gesichter getauscht.

Ach du Shrek!

Wer an der Seite von Heidi Klum durchs Leben geht, muss zu einer bestimmten Zeit im Jahr Lust auf Verkleidung haben. Das Model gehört zu den großen Halloween-Fans und schmeißt jedes Jahr eine legendäre Kostümparty. Ihre Verkleidung ist eine monatelange Prozedur, bei der Masken und Modellagen angefertigt werden. Doch nicht nur ihr Outfit muss sitzen, auch ihre Männer müssen dran glauben und werden in ein Partnerkostüm gesteckt. So verwandelte sich Tom Kaulitz in den grünen Animations-Helden Shrek, während Heidi Klum zu seiner Auserwählten Fiona wurde. Zusammen gaben sie auf Klums Halloween-Sause ein knuffiges Pärchen ab.

Tanz-Einlage à la "Dirty Dancing"

Er etwas unbeholfen, sie mit gekonntem Hüftschwung: Ein Instagram-Video von Mitte November zeigt die Turteltauben bei einer Tanzeinlage im heimischen Wohnzimmer. Wer auf dem Tanzparkett die Hosen an hat, wird schnell klar. "Nicht wieder aufhören, bitte, komm, komm, komm. Weiter!", hört man Heidi Klum zu ihrem Liebsten sagen.

Ihre ganz persönliche Strandperle

Ende November postete Heidi Klum dann einen Schnappschuss in romantischer Sonnenuntergangskulisse. Am Strand schmiegt sie sich, in ein lässiges Streifenhemd gekleidet und mit Cap auf dem Kopf, ganz eng an ihren oberkörperfreien Tom, der seiner Liebsten ein Küsschen auf die Wange drückt. Den innigen Moment fing Heidi Klums Sohn Henry (13) ein, wie ein kurzer Dank an den Fotografen unter dem Bild verrät. Bei dem Ausflug ans Meer war auch Toms Bruder Bill mit von der Partie.

Ho, Ho, Ho: Familiäre Nikolausgrüße

Weihnachtszeit ist Familienzeit, auch im Hause Klum-Kaulitz. Und so stattete der Weihnachtsmann Tom, Bill und Heidi Klum einen Besuch ab. In transparenter Bluse mit tiefem Ausschnitt posiert das Model mit den beiden Zwillingen und dem Mann mit Rauschebart. "Ja, lieber Weihnachtsmann, wir sind dieses Jahr alle brav gewesen", schreibt sie zu dem Foto. Das Foto lässt erahnen, dass das Weihnachtsfest ebenfalls ein großes Familienfest wird.