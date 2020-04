Nicht nur wer Wimmelbilder mag, wird seine helle Freude an Heidi Klums (46) neuestem Foto haben. Auch wer dachte, eigentlich schon so ziemlich alles von ihr und ihrem Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (30), gesehen zu haben, den dürfte der Instagram-Post der Entertainerin überraschen. Denn darauf sind die beiden bei der Arbeit auf gegenüberliegenden Seiten desselben Tisches zu sehen. Und was soll man sagen, ihre Hälften könnten unterschiedlicher nicht sein.

Ordnung vs. Chaos! Auf Kaulitz' Seite ist man mit der Beschreibung schnell fertig: Notebook, Kopfhörer, Getränk, Banane, Zettel und Stift, ein Foto von Heidi, eine Haarspange sowie jede Menge Kerzen. Letztere könnten allerdings auch von ihrer Seite herübergeschoben worden sein, denn dort quillt der Tisch fast über: Bildschirm, Tastatur, Schere, Brille, ein Deko-Totenkopf, Berge von Zetteln und vieles mehr. Und während sie in ein Handtuch gewickelt und mit Füßen am Tisch arbeitet, sitzt er immerhin in Shirt und Hose da.

"Bürozeit mit meiner Liebe", kommentiert Klum das Bild. Und diese Liebe hält schon lang: Im Mai 2018 machten sie es öffentlich. 2019 wurde geheiratet. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe.