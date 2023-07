Heidi Klum und Tom Kaulitz scheinen derzeit ihren Urlaub in Paris fortzusetzen: Auf Instagram teilte sie zahlreiche Schnappschüsse.

Heiße Sommertage in Paris: Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) verbringen nach einem Aufenthalt in Venedig derzeit wohl weitere Urlaubstage in der französischen Hauptstadt. Auf Instagram postete die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin zahlreiche Eindrücke aus der Stadt der Liebe, in der sie sich gerade zusammen mit ihrem Ehemann aufhält. Unter anderem ließ sie ihre Follower wissen: "Es ist heiß heute in Paris."

Ob damit die Temperaturen oder ihr Outfit gemeint war? Auf den Fotos des Instagram-Posts ist Heidi Klum in einem schwarzen, transparenten Netzoberteil zu sehen, unter dem ein weißer Spitzen-BH durchschimmert. Mit Weinglas in der Hand und einer großen Sonnenbrille lehnt sie sich auf den Aufnahmen strahlend an ihren Ehemann, der ebenfalls mit Sonnenbrille und weißem T-Shirt in die Kamera grinst.

Hinter Heidi und Tom liegt eine arbeitsreiche Zeit

Nach einer arbeitsreichen Phase scheinen sich die beiden derzeit eine Auszeit zu nehmen: Hinter Klum und Kaulitz liegen zum einen das "GNTM"-Finale 2023 sowie die Tour von Tokio Hotel und ein TV-Dreh für die ZDF-Serie "Die Bergretter". Anfang Juni wurde zudem bekannt, dass Tom Kaulitz zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) als Juror in der neuen "The Voice of Germany"-Staffel vertreten sein wird. Die 13. Staffel der Casting-Show soll ab Herbst im TV zu sehen sein. Die Aufzeichnungen der Blind Auditions wurden Mitte Juni abgeschlossen.