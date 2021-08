Heidi Klum und Tom Kaulitz haben ihren zweiten Hochzeitstag mit der Familie in Italien gefeiert und lassen ihre Follower daran teilhaben.

Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) haben am Dienstag ihren zweiten Hochzeitstag in Italien gefeiert. Neben den vier Kindern des Models durfte natürlich auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz nicht fehlen. In einer Instagram-Story ist zudem Heidis Mutter, Erna Klum, zu sehen. Wie romantisch, liebevoll und ausgelassen die große Patchwork-Familie das Jubiläum beging, zeigen viele weitere Posts.

Den Anfang machte Heidi Klum am Dienstagmorgen mit einem Schwarz-Weiß-Foto, das das Brautpaar am Hochzeitstag zeigt. "Happy Birthday my Love - Capri August 3 2019", kommentierte sie das Bild nebst vielen roten Herzchen. Wenig später postete die Entertainerin zwei weitere Fotos, die das Ehepaar ein Jahr später ("Capri August 3 2021") im Bett ebenfalls auf der Insel zeigen.

"Ich liebe euch beide so sehr!"

Ungefähr zur gleichen Zeit postete Bill Kaulitz seine Glückwünsche. Zu einem Foto, das Heidi und Tom engumschlungen auf einem Boot vor Capri zeigt, schrieb er: "Happy Anniversary to my most favorite people in the world. I love you both so much!" (Dt. "Alles Gute zum Jahrestag an meine liebsten Menschen auf der Welt. Ich liebe euch beide so sehr!")

Leni Klum (17) gratulierte zwar nicht öffentlich, dafür zeigte sie auf ihrem Instagram-Account, dass es am Hochzeitstag unter anderem jede Menge Pasta gab. Mama Klum zeigte dagegen einen Teller mit Muscheln. Auch die zweite Klum-Tochter Lou (11) ist in einem Clip zu sehen, wie sie Stiefvater Tom den Bart flechtet, während der nach Nachtisch fragt...

Der Patchwork-Clan

Klum und Kaulitz machten ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich. Weihnachten desselben Jahres verlobten sie sich. Am 3. August 2019 gaben sie sich auf einem Schiff vor Capri, Italien, das Jawort. Klum brachte vier Kinder aus zwei Beziehungen mit in die Ehe.