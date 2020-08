So romantisch feierten sie ihren Hochzeitstag

Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) gaben sich vor einem Jahr auf einem Schiff in Italien das Jawort. Ihren ersten Hochzeitstag feierte das Paar nun sehr romantisch zu Hause im Garten in Kalifornien. Auf Instagram gab Klum in Posts und mit Storys die wichtigsten Stationen preis.

Christina-O-Torte, Tipi und Lagerfeuer

Der erste Post zeigt ein Foto des Brautpaares von der Traumhochzeit am 3. August 2019 nebst Liebeserklärung. Auf dem zweiten Bild gibt er ihr ein Bussi auf die Wange, während sie vor einem mit hellen Rosen verzierten Tipi in der kalifornischen Sonne sitzen. Der dritte Post zeigt die "Happy Anniversary!"-Torte, die ihrem Hochzeitsschiff "Christina O" nachempfunden ist. Das Brautpaar und Klums vier Kinder sind aus Zuckerguß ebenfalls mit an Bord - ein Foto weiter ist noch einmal das Gemälde der Kinder von der Hochzeit auf dem Schiff zu sehen.

Doch damit nicht genug, weiter geht es in den Storys. Dort ist unter anderem zu sehen, wie sie mit einem "Heidi & Tom"-Messer den blau-weißen Kuchen anschneiden. Dann wird es Abend und das Tipi erstrahlt mithilfe von Lichterketten. Außerdem gibt es ein Lagerfeuer, unzählige Kerzen, Live-Musik und Marshmallows werden vor einem romantischen Sonnenuntergang gegrillt. Dann schläft Klum ein, während Kaulitz weiter das nächtliche Panorama genießt...

Eine große Patchworkfamilie

Entertainerin Heid Klum und Musiker Tom Kaulitz machten ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich. Für Klum ist es die dritte Ehe. Aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal (57) gingen drei Kinder hervor: Lou (10), Johan (13) und Henry (14). Ihre Erstgeborene, Tochter Helene "Leni" (16), stammt aus einer Beziehung mit Ex-Formel-1-Star Flavio Briatore (70) und wurde später von Seal adoptiert.