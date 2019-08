Sie flittern und flittern und flittern: Zwei Wochen nach ihrer Traumhochzeit auf Capri sind Heidi Klum und Tom Kaulitz noch immer auf der italienischen Mittelmeerinsel unterwegs. Auf ihrem Instagram-Account zeigt Klum, was die beiden Verliebten den ganzen Tag so machen: schwimmen im Meer, sonnen an Deck einer Jacht und entspannte Landgänge mit gutem Essen. Wie bereits in der Woche vor ihrer Trauung trägt die 46-Jährige dabei fast ausschließlich weiße Kleidung, zeigt sich nahezu ungeschminkt und mit offenem Haar.

Heidi Klum und Tom Kaulitz tragen goldene Ringe

Auch einen Blick auf die Ringe hat das Ehepaar Kaulitz nun gewährt. Beide tragen am linken Finger erstaunlich schlichte Gold-Schmuckstücke. Dazu kommentierte Klum: "Ich geh mit dir wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt" - Zeilen aus Nenas 80er-Jahre-Hit "Leuchtturm", da war Tom Kaulitz noch nicht geboren.

Klum und Kaulitz hatten Anfang August eine Hippie-Hochzeit mit Freunden und Familie auf der Luxusjacht "Christina O." gefeiert. Barfuß gaben sie sich an Deck des 100 Meter langen Schiffes das Jawort, getraut wurden sie von Toms Zwillingsbruder Bill. Ihre Flitterwochen scheinen Heidi und Tom nun auf einem kleineren Schiff zu genießen.

Heiraten Heidi und Tom auch noch in Deutschland?

Allzu viel Zeit bleibt dem Ehepaar allerdings nicht mehr, denn am 22. August startet das Tokio Hotel Summercamp in Gräfenhainichen, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Zu exorbitanten Preisen von bis zu 999 Euro für drei Tage lädt die Band ihre Fans in einen ehemaligen Tagebau, um dort eine Art Luxuszeltlager zu veranstalten. Schwer vorstellbar, dass Heidi ihren Tom dabei nicht begleitet. Angeblich will sich das Paar ein weiteres Mal in Deutschland trauen. Vielleicht an Toms 30. Geburtstag am 1. September?

Zeitnah beginnen auch die Dreharbeiten für Klums neue ProSieben-Show "Queen of Drags", die im Winter ausgestrahlt werden soll. An Heidis Seite wird ihr Schwager Bill Kaulitz zu sehen sein. Denn ob beruflich oder privat: Ohne die Kaulitz-Zwillinge geht nichts mehr im Leben der vierfachen Mutter.

Quelle: Heidi Klum Instagram; "Bunte"