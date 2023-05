Tom Kaulitz und Heidi Klum zeigen sich in Frankreich sehr verliebt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz zelebrieren ihren Liebesurlaub in Frankreich: Auf einer Jacht wurde das Paar beim Knutschen an Deck gesichtet.

Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) setzen ihren Liebesurlaub in Frankreich fort: Wie das US-Promiportal "Page Six" berichtet, wurde das Paar knutschend auf einer Jacht vor der Küste von Cannes gesichtet. Auf Fotos ist zu sehen, wie die beiden sich auf dem Boot innig küssen. Heidi trägt auf den Bildern Bikini und ihr Ehemann Tom Badehose. Beide schützen sich mit Cap und Sonnenbrille vor der der Sonneneinstrahlung.

In Cannes zeigen sie sich sehr verliebt

Das Ehepaar ist seit 2019 verheiratet und wirkt immer noch verliebt wie am ersten Tag. Kurz zuvor hatten sich die beiden bei der amfAR-Gala im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes in der Öffentlichkeit gezeigt. Dort auf dem roten Teppich zelebrierten sie ihre Liebe mit einem innigen Kuss für die Fotografen.

Die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin und der Tokio-Hotel-Gitarrist hatten ihre Liebe im Mai 2018 offiziell gemacht. Am 22. Februar 2019 heirateten die beiden auf einem Standesamt in Los Angeles. Die große Traumhochzeit folgte im August 2019 auf Capri.

Heidi Klum feiert am 1. Juni 2023 ihren 50. Geburtstag - in einem Interview mit dem Online-Magazin "Entertainment Tonight" sagte sie kürzlich, dass sie sich aber "wie 25" fühle. Ehemann Tom ist 33 Jahre alt, die beiden trennen also rein biologisch 17 Jahre Altersunterschied. Im Interview sagte Heidi allerdings mit einem Augenzwinkern: "Ich habe mehr Energie als er."