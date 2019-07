Der große Tag von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) steht kurz bevor, soviel ist sicher. Vor sieben Tagen postete Heidi auf Instagram zwei Bilder, die sie beim Sonnenbaden zeigen. Dazu die Information: "Ich arbeite an meiner Bräune und der To-Do-Liste für die Hochzeit." Das mit der Bräune scheint schon mal geklappt zu haben, wie einige sexy Schnappschüsse beweisen. Am vergangenen Samstag sind die Moderatorin und der Gitarrist dann am Flughafen Capodichino in Neapel angekommen. Im Gepäck hatten sie jede Menge feinen Zwirn, Klums Mutter und ihre Kinder sowie Toms Zwillingsbruder Bill. Eindeutig bereitet sich die Familie also auf den großen Tag vor.

Wie man in den sozialen Medien sehen kann, gehen alle Beteiligten die Sache ganz entspannt an: Bill Kaulitz postete ein Selfie im Liegestuhl unter der Sonne mit Weinglas und freute sich "Endlich Ferien". Heidi teilte in ihrer Instagram-Story gleich mehrere Videos von Pool, Wein, Sonne und sehr entspannten Familiengesichtern. Offenbar darf vor der Hochzeit noch einmal richtig relaxt werden.

Drei Tage Hochzeit

Am Wochenende soll es laut "Bild"-Informationen dann soweit sein: Auf einer geschichtsträchtigen Jacht, auf der schon Jacky O. (1929-1994), Madonna (60, "Medellin") oder Donatella Versace (64) gefeiert haben.

Ein paar Details zur "Christina O": Die 100 Meter lange Jacht hat 17 Kabinen, übernachten können laut Medienberichten 34 Gäste, feiern dagegen bis zu 157. Die Türgriffe sind teilweise aus Rosenquarz, die weitläufigste Suite ist über 700 Quadratmeter groß und ausgestattet mit handgefertigten italienischen Möbeln. Dazu gibt es ein Fitnessstudio, einen Pool, ein Spa und einen Landeplatz für Hubschrauber. Für eine Woche soll das Luxus-Schiff 630.000 Euro kosten.

So lang wird aber wahrscheinlich nicht mal die Hochzeit von Klum und Kaulitz dauern. In den Medien ist die Rede von einer Pre-Party am Freitag in einem Strandrestaurant und einer Beachbar sowie der Hochzeit am Samstag auf der Jacht und der Afterparty am Sonntag, ebenfalls auf dem Wasser.

Die ganze Hochzeit steht unter dem Motto "Forever Young". Live-Musik gibt es von zwei internationalen und einem deutschen Act. Handys sind während der Sause verboten und - besonders praktisch für das Promi-Pärchen - ein Störsender verhindert, dass Foto-Drohnen von Paparazzi Bilder aus der Luft aufnehmen können.

Fans des Paares und Neugierige können also nur hoffen, dass Heidi und Tom sie auch wie bisher über Instagram an ihrer Liebe und ihrem großen Tag teilhaben lassen werden. Zuletzt teilte Heidi etwa Videos und Fotos, auf denen sie im Bikini für ihren Liebsten posiert oder auch angezogen mit ihm über das Parkett wirbelt. Spätestens ab Montag dürfte sich ein Blick auf Heidis Instagram-Account also wieder lohnen.