Heidi Klum und Tom Kaulitz: Wilde Date-Night in Dessous-Dress mit Fummeln

Nach knapp drei Jahren Ehe knistert es noch immer gewaltig bei Heidi Klum und ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Auf ihrem Instagram-Kanal nahm das Model ihre Follower nun mit zu einer durchaus schlüpfrigen Date-Night mit ihrem Gatten.

Wie "Heidi" aus dem bekannten Kinderbuch kraxelten Heidi Klum und Tom Kaulitz die vergangenen Tage im Sommerurlaub durch die Berge. Vorbei an Kühen kletterten sie auf Berge, entspannten nackt auf Sonnenliegen, molken Kühe und sie posierte oben ohne vor einer malerischen Bergkulisse. Den Abschluss der romantischen Zweisamkeit fanden die beiden in einer Date-Night.

Bevor sie den Flieger zurück bestiegen, fand am Sonntagabend offenbar noch eine ganz besondere Nacht statt. Das Paar machte sich schick und ging aus.

Die Bilder-Serie, die das Model auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichte, zeigt sie in einem knappen Kleid, das mehr an Dessous erinnert. Kurzes Röckchen, bauchfrei und ein BH-ähnliches Oberteil verhüllen nur wenig Körperstellen von Klum. Ihrem Mann Tom Kaulitz gefiel es so sehr, dass er schon auf der gemeinsamen Autofahrt auf der Rückbank seine Hände nicht von seiner Frau lassen konnte.

Tom Kaulitz grapscht Heidi Klum im Auto in den Schritt

Für alle Abonnenten Klums gut zu erkennen, wie Kaulitz auf der Rückbank eines Autos seine Hand zwischen die Oberschenkel seiner Ehefrau steckt. Auf dem ersten Bild ist ihr Rock so hochgerutscht, dass man denken könnte, nur Kaulitz' Hand und Arm bedeckten pikante Stellen des Models. Danach folgen Bilder, die das Model über den Flur-Teppich flanierend zeigen. Man erkennt Kaulitz im Hintergrund, der sich als Promi-Fotograf übt. Lasziv rekelt sich Heidi Klum vor der Kamera und bückt sich an einer Konsole an der Seite im Ultra-kurz-Minirock extra noch ein bisschen weiter nach vorne. Das Dessert genießen die beiden dann bestimmt hinter verschlossenen Türen und lassen ihre Follower aber zumindest daran nicht mehr teilhaben. Die vierfache Mutter und der 32-Jährige scheinen ihren Urlaub sichtlich genossen zu haben.

Quelle: Instagram