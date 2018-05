Die amfAR-Gala in Cannes gehört traditionell zu den Höhepunkten des Filmfestes an der Côte d'Azur. Eigentlich geht es darum, Spendengelder im Kampf gegen Aids zu sammeln. Doch die 25. Ausgabe der Benefizveranstaltung geriet zur Liebes-Show von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Die 44-Jährige und ihr 28-jähriger Freund zeigten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich - inklusive Küsse für die Fotografen und Händchenhalten vor den Kameras. Im Saal saß das Paar natürlich an einem gemeinsamen Tisch - und Klum zeitweise auf dem Schoß ihres Freundes.

Kaulitz kam in Schwarz, Klum im Hochzeitskleid

Dass Klum und Kaulitz tatsächlich zusammen die Gala besuchen würden, kündigte das Model bereits auf Instagram an. Auf ihrem Account veröffentlichte sie ein gemeinsames Bild mit Kaulitz, das beide in ihren Gala-Outfits zeigt. Während er ganz in Schwarz gekleidet war, überraschte sie im weißen Kleid, das aus der Hochzeits-Kollektion des Designers Zuhair Murad stammt.



Der Schnappschuss wurde ebenfalls von Toms Bruder Bill Kaulitz in einer Instagram-Story geteilt - vielleicht hat er das Foto sogar aufgenommen. Und auch Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing kommentierte das Bild mit drei roten Herzen. Klum scheint also nicht nur bei Tom Kaulitz, sondern auch bei seinen Bandkollegen gut anzukommen.

Heidi Klum tauscht Küsschen mit Adrien Brody

Während der amfAR-Gala machte der 28-Jährige dann nicht nur Bekanntschaft mit Klums zahlreichen Modelfreundinnen wie etwa Karolina Kurkova, Adriana Lima und Alessandra Ambrosio, sondern lernte auch Schauspieler Adrien Brody kennen. Dem 45-Jährigen und Heidi Klum wurde eine Affäre nachgesagt, bevor sie offiziell mit Kaulitz liiert war. Vielleicht guckter er deshalb etwas reserviert, als Brody zu Klum an den Tisch kam und sie mit Küsschen begrüßte.

Ob Klum und Kaulitz noch bis zum Ende des Filmfestivals in Cannes bleiben, ist nicht bekannt. Für die 44-Jährige bleibt jedenfalls nicht viel Zeit, sich zu erholen: Am kommenden Donnerstag steigt in Düsseldorf das Live-Finale der 13. GNTM-Staffel. Gut möglich, dass Kaulitz sie auch dorthin begleitet.