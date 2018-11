Seit Jahren wurde über diese Kostüm-Idee spekuliert, 2018 hat Heidi Klum sie in die Tat umgesetzt: Sie verkleidete sich für ihre Halloween-Party als Prinzessin Fiona aus dem Zeichentrickfilm "Shrek". Die Rolle des titelgebenden Helden übernahm Klums Freund Tom Kaulitz. In einer Kutsche fuhr das Paar zur Party in New York vor. Kein Wunder, denn das Laufen dürfte in den unförmigen Kostümen recht schwer gefallen sein.

Auf ihrem Instagram-Account lüftete Klum das Geheimnis um ihre diesjährige Verkleidung. Sie veröffentlichte mehrere Videos, in denen die Verwandlung in das Oger-Paar Shrek und Fiona zu sehen ist. Klum und Kaulitz bekamen Knollnasen, Pausbacken, schiefe Zähne, künstliche Lippen und Oger-Öhrchen verpasst. Am Ende wurde alles mit grüner Farbe bemalt. Für die 45-Jährige wurden zusätzlich ein üppiges Dekolleté sowie riesige Füße angefertigt. Ein Modell des Fußes hatte Klum bereits wenige Tage vor Halloween präsentiert. Schon da tippten mehrere Fans, dass sich die Deutsche in diesem Jahr als Fiona verkleiden würde.

Tom Kaulitz erträgt die Verwandlung mit viel Geduld

Auch Kaulitz ließ die Prozedur der Maskenbildner geduldig über sich ergehen. Er bekam mehrere Schichten Haut aufgeklebt und ein Gebiss eingesetzt. "Du bist so süß! Baby, was die alles mit dir machen", kommentierte Klum die Verwandlung des 29-Jährigen in einer Instagram-Story. Tatsächlich war der Tokio-Hotel-Gitarrist am Ende nicht wiederzuerkennen.

Das Paar-Kostüm von Klum und Kaulitz komplettierte ein Kinderwagen, in dem drei Oger-Babys lagen. Im dritten Teil der "Shrek"-Reihe kehren Fiona und Shrek in ihren Sumpf zurück und ziehen dort drei Kinder groß.

Eine tragende Rolle in den Filmen hat auch der sprechende Esel. Fans von Klum und Kaulitz kommentierten, dass dies eigentlich die perfekte Verkleidung für Bill Kaulitz gewesen wäre. Doch der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz kam lieber als schillernde Dragqueen.