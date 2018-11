Seit Frühjahr diesen Jahres sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar. Immer wieder lassen uns die beiden Turteltauben auf Instagram an ihrem Glück teilhaben. So veröffentlichte Heidi nun auch diesen süßen Schnappschuss. Mit einem strahlendem Lächeln präsentieren sich die beiden eng umschlungen am Strand. In der Bildunterschrift richtet sich die Modelmama an ihren Sohn: "Danke für das Foto, Henry!" Ja, der Schnappschuss ist anscheinend bei einem waschechten Familienausflug entstanden.

Scheinbar wurde Tom mittlerweile herzlichst in Heidis Familie aufgenommen. In einem weiteren Video ist der 29-Jährige gemeinsam mit Sohn Henry am Wasser zu sehen. Und auch Toms Bruder Bill durfte bei dem gemeinsamen Familienausflug nicht fehlen. Es scheint also alles dafür zu sprechen, dass diese Romanze nicht nur ein kurzer Sommerflirt war.