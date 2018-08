Topmodel Heidi Klum und ihr Freund Tom machen gerade Urlaub in Italien. Das Paar besucht die Blaue Grotte in Capri. Dort zeigen sich die beiden sehr verliebt. Heidi postet ein Video, in dem sie mit Tom rumknutscht. Die Blaue Grotte ist eine Höhle im Nordwesten der Insel. Erreichbar ist die Grotte nur über ein 1,5 Meter hohes Felsloch im Meer. Auch Toms Bruder Bill ist in dem Urlaub dabei. Die beiden zeigen sich in Italien zusammen im Pool. Heidi´s Post zeigt, wie gut sie sich auch mit Bill versteht. Mittlerweile ist Bill wieder abgereist, wie er auf Instagram schreibt. So können Heidi und Tom noch ein bisschen Zweisamkeit genießen. Heidi scheint der Urlaub gutzutun.