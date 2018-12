"Ich habe Ja gesagt": Heidi Klum gibt offenbar Verlobung mit Tom Kaulitz bekannt

Ende Februar lernen sich Heidi Klum, 45, und Tom Kaulitz, 29, auf der Geburtstagsparty von Modeschöpfer Michael Michalsky kennen. Die Gerüchteküche brodelt, als Paparazzi das Paar nach einem Restaurantbesuch in Los Angeles ablichteten. Kurz darauf besucht der Musiker ("Tokio Hotel") das Topmodel am Set von "America’s Got Talent". Anfang April reist das Paar nach Mexiko. Ihre Liebe bestätigt das Paar erst später: mit einem Selfie.

+++ Sehen Sie hier im Video: Das turbulente Liebesjahr 2018 von Heidi Klum und Tom Kaulitz. +++

Nun haben Heidi Klum und Tom Kaulitz wieder für ein besonderes Selfie posiert. Darauf zu sehen: Ein strahlendes Paar - und ein Ring am Finger des Topmodels. "Ich habe Ja gesagt", schreibt Klum dazu. Genauer: "I SAID YES", als wolle sie es in die Netzwelt schreien.

Hat sich das Paar verlobt? Leuten demnächst die Hochzeitsglocken? Auch wenn das nahe liegt: Nähere Informationen stehen bisher aus.