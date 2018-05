Der Besuch des Filmfestivals in Cannes ist im Terminkalender von Heidi Klum jedes Jahr gesetzt. 2017 schritt sie bei der Wohltätigkeits-Modenschau von Naomi Campbell über den Laufsteg, im Jahr zuvor schipperte sie mit ihrem damaligen Freund Vito Schnabel übers Mittelmeer.



Nun landete Klum mit ihrem aktuellen Lover Tom Kaulitz in Nizza. Bemerkenswert waren die Outfits der beiden. Während er in bequemer Hose, Schlabber-Shirt und Turnschuhen aus dem Terminal spazierte, trug die 44-Jährige Dessous zu Löcher-Jeans, Lederjacke und High Heels. Kaulitz, ganz Gentleman, schleppte die Chanel-Tasche seiner Freundin, während Heidi Klum für wartende Fans Autogramme schrieb. Ob die alle wussten, dass der bärtige Mann nicht Heidis Kofferträger, sondern ihr Lebensgefährte ist?



Zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf dem roten Teppich?

Vom Flughafen in Nizza ging es für Klum und Kaulitz direkt weiter in das Hôtel du Cap-Eden-Roc, wo das Paar zu Mittag aß und innige Küsse auf der Terrasse austauschte. Am Abend findet im Eden Roc die amfAR-Spendengala statt, einer der Höhepunkte des Filmfestivals in Cannes. Ob sich Heidi Klum und Tom Kaulitz für diesen Anlass erstmals als Paar auf dem roten Teppich präsentieren werden, ist offen. In den vergangenen Jahren posierte Klum oft allein für die Fotografen.



Nach dem Zwischenstopp an der Côte d'Azur könnte die 44-Jährige direkt nach Düsseldorf weiterreisen. Dort wird Heidi Klum am kommenden Donnerstag die Siegerin der 13. GNTM-Staffel küren. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass Tom Kaulitz und seine Band Tokio Hotel in der Live-Show auftreten sollen. Das dementierte eine ProSieben-Sprecherin auf stern-Nachfrage. Vielleicht reist Tom Kaulitz ja trotzdem mit und trägt dann wieder Klums Koffer.