Sie trägt ein auffällig besticktes Gucci-Shirt, Jeans und Flip Flops. Er eine gestreifte Schlabberhose. Beide verstecken sie ihre womöglich müden Augen hinter großen Sonnenbrillen. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind aus ihrem Mexiko-Urlaub zurück. Am Donnerstagabend landete das Paar am Flughafen in seiner Heimatstadt Los Angeles. Die Fotos beweisen endgültig: Klum und Kaulitz stehen zu ihrer Beziehung. Als wolle er dies noch unterstreichen, legt der 28-jährige Kaulitz demonstrativ seinen Arm um Klum.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Erster gemeinsamer Urlaub in Mexiko

In Sachen Urlaub setzte das Model vergangene Woche allerdings noch klare Prioritäten. Die Osterfeiertage verbrachte Klum nicht mit ihrem neuen Freund, sondern mit ihren vier Kindern in Asien. Japan und China standen auf dem Plan. Auf diversen Instagram-Fotos hielt die GNTM-Chefin ihre Fans auf dem Laufenden - und schickte offenbar Botschaften an Kaulitz. "Missing you" (auf deutsch: "Vermisse dich") schrieb sie unter ein Bild, das sie und ihre Kids auf der Chinesischen Mauer zeigt. Kaum von dem Familientrip zurück, ging es für die 44-Jährige und den Musiker dann nach Mexiko, genauer: nach Cabo San Lucas.





Urlaub in Cabo San Lucas

Der kleine Badeort an der Südspitze der Halbinsel Baja California ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten Urlaubsorte von Hollywood-Promis. Von Los Angeles ist das mexikanische Traumziel nur ein paar Flugstunden entfernt. Zu den größten Fans gehören Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, die Kardashians oder auch Gwyneth Paltrow. Auch Heidi Klum und Tom Kaulitz wollten für ihren ersten gemeinsamen Paar-Trip offenbar unter die mexikanische Sonne. Vier Tage lang ließen es sich das Supermodel und der Tokio-Hotel-Gitarrist dort gut gehen, kuschelten auf den Liegen am Pool, tranken Wein und planschten im Wasser.