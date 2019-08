Sie küsst einen Mann mit zotteliger Mähne: Auf Instagram veröffentlichte Heidi Klum am Montagnachmittag das erste offizielle Foto ihrer Hochzeit mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. Doch von ihrem Gemahl war auf dem Bild nur wenig zu sehen.

Kaulitz' Gesicht ist hinter seinen langen Haaren verborgen. Auch Klums Nase wird von der Frisur des 29-jährigen Bräutigams verdeckt, während sie ihn zärtlich auf den Mund küsst. "We did it", schrieb die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin dazu und fügte 43 Herzen an. Damit ist die Hochzeit der beiden zum ersten Mal offiziell bestätigt.

Heidi Klum überlasst nichts dem Zufall

Bis auf den Frisuren-Fauxpas scheint auf dem Bild, das Starfotograf Lado Alexi schoss, alles perfekt zu sein. Heidi Klum strahlt im weißen Hochzeitskleid, er im weißen Anzug. Das Foto entstand auf der Luxus-Yacht Christina O. vor Capri, die mit weißen Blumen geschmückt war.

Auf dem Boot gab sich das Paar am Samstag in einer Zeremonie das Jawort. Toms Zwillingsbruder Bill fungierte als Trauredner, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung und der Fernsehsender RTL berichteten. Nur geladene Gäste hatten Zutritt, darunter der Designer Wolfgang Joop. Neugierige Reporter wurden von Security-Leuten in kleinen Booten auf Abstand gehalten.

Wo war Vater Klum?

Heidi Klums Vater Günther, war im Gegensatz zu ihrer Mutter Erna bei der Feier nicht anwesend. Aktuelle Fotos zeigten ihn am Samstag in einem Gartenmarkt in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach. Offiziell hieß es, er müsse eine Krankheit auskurieren und könne nicht nach Italien fliegen.

Klum hat bereits zwei Ehen hinter sich: Von 1997 bis 2003 war das Model mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore ging ihre Tochter Leni hervor, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder: Die Söhne Henry (2005) und Johan (2006) und Tochter Lou (2009). Das Paar gab 2012 seine Trennung bekannt.