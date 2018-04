Die Auszeit kommt vielleicht zur rechten Zeit: Heidi Klum weilt mit ihren Kindern derzeit in China und bereist das Land. Damit entzieht sich das Model für ein paar Tage den Berichten Boulevardpresse, die seit Wochen nur ein Thema kennt: Was läuft da zwischen Klum und Tom Kaulitz? Die 44-Jährige hat diese Gerüchte selbst befeuert: Sie ließ sich mit dem Musiker von Tokio Hotel knutschend auf einem Balkon fotografieren. War das der Beweis, dass wirklich etwas läuft - oder eine gekonnte Inszenierung, die Medien an der Nase herum zu führen?

Falls letzteres der Fall ist, so hat Heidi Klum vom Spielen noch lange nicht genug: Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin von "Germany's next Topmodel" mehrere Fotos von ihrem China-Aufenthalt. Unter eine imposante Aufnahme von der chinesischen Mauer schrieb sie: #missingyou - und ergänzte ein Herzchen.





Damit ist schon jetzt klar: Heidi Klum hat kein Interesse daran, die Gerüchte über eine Affäre oder Beziehung mit Kaulitz zum Schweigen zu bringen. Sei es, weil da wirklich etwas dran ist, sei es, weil sie es genießt, im Mittelpunkt des Medieninteresses zu stehen.

Was läuft zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Entstanden sind die Gerüchte vor einigen Wochen, als Klum und Kaulitz zusammen eine Party im angesagten Restaurant "Delilah" in West Hollywood verließen - und dabei fotografiert wurden. Die Aufnahme entstand kurz nachdem das Model in der Talkshow von Ellen DeGeneres damit warb, offen für eine neue Partnerschaft zu sein. Auch Kaulitz ist offiziell solo, seit er sich im September 2016 nach einem Jahr Ehe von seiner Frau Ria Sommerfeld scheiden ließ. Klum wie Kaulitz haben beide ihren Hauptwohnsitz ins Los Angeles - auch das würde passen. Und nachdem Heidi Klum längere Zeit mit dem 31 Jahre alten Vito Schnabel liiert war, dürften die 28 Jahre von Kaulitz kein Problem darstellen.

Im fernen China hatte Klum zwischendurch allerdings auch anderes im Kopf als Tom Kaulitz: Ein Foto zeigt die 44-Jährige mit ihren vier Kindern auf der chinesischen Mauer - einen Strohhut ins Gesicht gezogen, dazu die Worte: "It's a dream come true". Es gibt offenbar auch Träume, in denen Tom Kaulitz keine Rolle spielt.

