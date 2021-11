Heidi Klum ist vierfache Mutter. Ihre ältere Tochter Leni arbeitet inzwischen selbst als Model. Welche Interessen ihre jüngere Tochter Lou verfolgt, darüber sprach die 48-Jährige jetzt in einem Interview.

Für die kommende Staffel ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" hat Heidi Klum einige Veränderungen angekündigt. Die Auswahl der Kandidatinnen sei so divers wie noch nie, die Altersspanne reiche von 18 bis 68 Jahren, sagte die 48-Jährige unter anderem in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala".

Über ihre eigenen Anfänge in der Modebranche erzählte Klum: "Ich komme noch aus einer Zeit, da haben sie mich angeschaut und als zu dick abgestempelt. In Paris habe ich damals bei Castings wirklich nie in irgendwas reingepasst. Mein Agent hat mir Pillen zugesteckt, die meinen Appetit zügeln sollten, ich wurde jeden Tag gemessen und auf die Waage ge­stellt. Zum Glück habe ich diese Pillen nie genommen – ich wollte so akzep­tiert werden, wie ich bin. Das hat dann seine Zeit gebraucht, bis ich überhaupt erstmal Jobs bekommen habe."

Ob ihre älteste Tochter Leni erneut am GNTM-Set vorbeischauen werde, wisse sie noch nicht. "Meine Tochter arbeitet gerade unheimlich viel und geht gleichzeitig auch noch zur Schule. Sie ist jetzt in ihrem letzten Jahr auf der High School, bevor sie aufs College geht. Wir gucken mal, vielleicht haut es ja hin, und sie kommt vorbei für eine Folge", sagte Klum über die 17-Jährige.

Leni Klum hat Ambitionen in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und arbeitet seit Kurzem ebenfalls als Model. Ende vergangenen Jahres zierten Heidi und Leni Klum das Cover der deutschen "Vogue", wenig später war der Teenager bei der Berliner Modewoche und auf dem Titel der Zeitschrift "Glamour" zu sehen. Im August dieses Jahres schritt Leni Klum in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Zuletzt sorgte die 17-Jährige mit einem Instagram-Foto ihrer halbnackten Brust für Schlagzeilen.

Heidi Klums Töchter Leni und Lou sind sehr verschieden

Klums jüngere Tochter Lou ist hingegen ganz anders als ihre Halbschwester. "Sie hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. (...) Sie war als Kleinkind eher ruhiger und hat ihren Geschwistern viel zugehört", sagte Klum der "Gala". Aktuell könne sich die Zwölfjährige nicht entscheiden, ob sie "Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte".

Von Ric Pipino bis Tom Kaulitz Je älter Heidi Klum wird, desto jünger werden ihre Männer 8 Bilder

Lou stammt wie ihre Brüder Johan und Henry aus Heidi Klums Ehe mit Musiker Seal. Das Paar war von 2005 bis 2014 verheiratet. Seal adoptierte Leni, die aus Klums Beziehung mit dem früheren Fornmel-1-Manager Flavio Briatore hervorging und 2004 geboren wurde. Seit 2019 ist Klum in dritter Ehe mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet.

Quelle: "Gala"

Lesen Sie auch: