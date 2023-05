von Laura Stunz Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum immer offener. In einer Fragerunde verrät die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin jetzt, was sie für eine Körbchengröße trägt.

Die Brüste der Heidi Klum zählen zu ihrem Kapital. Schließlich muss die 49-Jährige diese bis heute für renommierte Unterwäschefirmen in Szene setzen.

Victoria's Secret, Intimissimi, Sports Illustrated

Ab 1997 war das Supermodel 15 Jahre lang für Victoria's Secret tätig, lief im Rahmen dessen regelmäßig auf der "Victoria's Secret Fashion Show" und präsentierte hier mitunter auch den sogenannten "Fantasy Bra", einen diamantenbesetzten BH, der als Höhepunkt der Show galt. Auch heute ziert Klums Dekolleté Werbekampagnen von Unterwäschemarken. Erst kürzlich sah man sie wieder zusammen mit Tochter Leni Klum als Werbegesicht für die italienische Lingerie-Marke Intimissimi.

Und sogar Namen hat das Model mittlerweile für ihre Brüste. "Das sind deutsche Brüste, eine heißt Hans, die andere Franz", erklärte Klum schon 2007 in einer US-amerikanischen Talkshow. Doch wie groß ihr Busen ist, behielt die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin für sich. Bis jetzt.

Die Körbchengröße der Heidi Klum

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltet Klum mittlerweile immer häufiger Frage-Antwort-Runden. Und ihre Follower lassen sich die Chance nicht nehmen, die Blondine dabei auch mit intimen Fragen zu konfrontieren. Klum lässt sich davon aber nicht abschrecken. Auf die Frage eines Followers, was ihre Körbchengröße sei, antwortete die 49-Jährige offen: "36 C". Die UK-Größe entspricht der europäischen Größe 80C.

Damit können Klums Brüste mit denen bekannter weiblicher Promis wie Angelina Jolie, Britney Spears, Claudia Schiffer oder Meghan Fox mithalten, die allesamt die gleiche Körbchengröße tragen.

Liebesglück, Lieblingsfarbe und Lieblingssong

Die weiteren – deutlich gediegeneren – Fragen von einigen ihrer knapp 11 Millionen Instagram-Follower beantwortete Klum ebenso entspannt. Auf die Frage, was ihr derzeitiges Glück sei, schwenkt Heidi Klum die Kamera wortlos, aber mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf Ehemann Tom Kaulitz, der an ihrer Seite zu schlafen scheint. Die Frage danach, was das Beste an ihrem Model-Dasein sei, beantwortet die 49-Jährige mit den Emojis eines Fliegers, einer Weltkugel und einer Palme. Bei der Frage nach ihrer Lieblingsfarbe teilt die "Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin grüne Herz-Emojis. Und auch zu Tokio Hotel beantwortet Klum Fragen.

ProSieben-Show GNTM 2023: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 30 Zurück Weiter 1 von 30 Zurück Weiter Vivien, 22, aus Koblenz Mehr

Auf die Frage, was ihr Lieblingslied von Tokio Hotel sei, postete Heidi ein Video von sich, in dem im Hintergrund der Song "Chateau" spielt. Wie Bill Kaulitz einmal im Gespräch mit dem ProSieben-Magazin "Red!" verriet, handele der Song von Klums und Tom Kaulitz' Liebesgeschichte. "Die beiden haben sich im 'Chateau Marmont' kennengelernt", sagte der Sänger damals.

Der Ursprung von "Hans" und "Franz"

Übrigens: Die Namen "Hans" und "Franz" für Klums Brüste gehen nicht auf Klum selbst zurück, sondern auf den Star-Fotografen Stewart Shining. Der Amerikaner lichtete das Model zu Beginn ihrer Karriere mehrfach für die Zeitschrift "Sports Illustrated" ab. Beim Shooting rutschten Klums Brüste aber immer wieder aus dem Bikini. "Er hat dann immer zu mir gesagt: 'Oh, Hans guckt schon wieder raus.' Oder: 'Jetzt ist Franz ein bisschen mehr links'", erzählte sie 2019 im Gespräch mit Dragqueen Olivia Jones.