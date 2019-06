"Sonntagmorgen bei den Kaulitz": Das schrieb Heidi Klum unter ein Instagram-Video, das sie am Sonntag postete. Es zeigt ihren Verlobten Tom Kaulitz im Hotelbett liegend, während Heidi Klum ihm einen Kaffee einflößt und ihm den Bart stutzt. Ihre Follower diskutieren direkt über zwei Dinge.

"Bei den Kaulitz? Zack verheiratet", schreibt etwa ein Nutzer unter den halbminütigen Clip. Und auch andere Follower wundern sich über die Wortwahl der 46-Jährigen und glauben an eine heimliche Hochzeit. Kürzlich teilte das Model außerdem ein Foto mit zwei ihrer Kinder in Paris, der Stadt der Liebe. Ob sich die beiden wohl ganz heimlich dort das Jawort gaben? Spekulationen, dass die beiden längst verheiratet seien, gibt es ja schon länger.

Heidi Klum muss sich regelmäßig fiese Kommentare gefallen lassen

Neben den Vermutungen um eine heimliche Hochzeit stört die Follower aber noch etwas ganz anderes: "Bart schneiden im Bett?", "Wie kann man so ein unfassbar nerviges Paar sein? Bart im Bett schneiden? Ist ekelhaft und will keiner sehen", "Heidi, so was macht man doch im Bad", "Im Bett, ekelig, und der Hund liegt auch noch drin", schreiben etwa die Nutzer unter das Posting von Heidi Klum. Die armen Zimmermädchen müssten die Barthaare mühsam entfernen, bemängeln weitere Kommentierende. Ein anderer User erklärt zudem: "Ich kann schon selber aus meiner Tasse trinken. Nur zur Info" und spielt darauf an, dass Heidi Klum ihrem Verlobten den Kaffee im Video einflößt.

Es gibt aber nicht nur kritische Stimmen. Manche User finden das Video auch gut, eine Userin findet etwa: "Das ist so süß! So privat und schön", eine andere schreibt: "Einfach nur süß ihr zwei. Glücklich sein, das alleine zählt." Eine Nutzerin kommentiert auch noch: "Die höchste Stufe von Freiheit, zu tun, was einem beliebt ... Egal, was andere darüber denken. Warum sie es zeigt? Weil sie es kann!"

