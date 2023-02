Heidi Klum feiert im Juni ihren 50. Geburtstag. Von Ehemann Tom Kaulitz möchte sie "eine große Geburtstagsparty", wie sie jetzt erzählt hat.

Heidi Klum (49) hat am 1. Juni einen besonderen Tag zu feiern: ihren 50. Geburtstag. In einer neuen Ausgabe der "Jennifer Hudson Show" hat die Vierfachmutter mit der 41-jährigen Schauspielerin über ihre Partypläne gesprochen und klargestellt, dass Ehemann Tom Kaulitz (33) dafür zuständig sei. "Ich habe meinem Mann gesagt, dass er sich besser darum kümmert, dass es gut wird", so Klum.

"Hörst du mich, mein Schatz?"

Die letzten Jahre habe sie keine große Geburtstagsparty veranstaltet. "Aber ich dachte, 50 ist eine ziemlich große Zahl." Deshalb habe sie ihrem Mann gesagt, "dass ich jetzt gerne eine große Geburtstagsparty hätte", und wandte sich an ihren Gatten: "Hörst du mich, mein Schatz?"

Die beiden Frauen unterhielten sich auch über mögliche Babypläne der bald 50-Jährigen. Klum gab zu, dass sie hin- und hergerissen sei. "Es kommt auf den Tag an", sagte das Model. "Ich meine, es ist eine ziemlich große Sache. Ich habe es schon viermal gemacht." Sie hätte jedes Mal acht Monate gestillt, "und dann war ich wieder schwanger", fuhr sie fort. "Drei Mal hintereinander." Klum erklärte allerdings auch, dass sie mittlerweile "eine lange Zeit gewartet hat, also vielleicht ja".

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe: die Töchter Leni (18) und Lou (13) sowie die Söhne Henry (17) und Johan (16). Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (72). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (59) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie die drei weiteren Kinder bekommen. 2012 gaben Klum und Seal die Trennung bekannt.