Mit Heidi Klum feiert am 1. Juni eine von Deutschlands größten Berühmtheiten 50. Geburtstag. Fünf Fakten über das Topmodel...

Eines von Deutschlands berühmtesten Topmodels wird 50 Jahre alt. Neben den altbekannten Fakten über Heidi Klum, ihre ProSieben-Show "Germany's next Topmodel", ihre Beziehungen oder ihr Leben in Amerika gibt es aber auch einige Punkte, die womöglich nicht jedem geläufig sind...

Hat Heidi Klum Geschwister?

Die wenigsten wissen, dass Heidi Klum einen Halbbruder hat, der 1964 geboren wurde und aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter Erna Klum stammt, die übrigens ausgebildete Friseurin ist. Aber bekanntlich hält Heidi Klum ihr Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre älteste Tochter Leni Klum (19) zeigte sie erst im Dezember 2020 das erste Mal vor der Kamera. Die beiden posierten damals für das Cover der deutschen "Vogue".

In diesen Serien und Filmen war sie zu sehen

Neben ihren Modelprojekten war Heidi Klum schon einige Male in bekannten Filmen und Serien zu sehen, meistens spielte sie dabei sich selbst. So stand sie etwa in jeweils einer Folge von "Sex and the City", "Malcolm mittendrin", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives" vor der Kamera. Aber auch in den Filmen "Der Teufel trägt Prada" (2006) und "Ocean's 8" (2018) hatte sie Cameo-Auftritte.

Zwei Staatsbürgerschaften

Geboren wurde Heidi Klum am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach, wo sie auch aufwuchs und ihr Abitur machte. Nachdem ihre Modelkarriere 1992 durch den Sieg eines Wettbewerbs in der RTL-Show "Gottschalk Late Night" ins Rollen gekommen war, zog sie es in die Vereinigten Staaten von Amerika. Seit 1993 lebt Klum in den USA, seit ein paar Jahren wohnt sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) und ihren vier Kindern in einer Villa in Los Angeles. Seit 2008 besitzt Klum deshalb auch parallel die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Sie liebt deutsche Hausmannskost

Ihre Liebe zum deutschen Essen ist aufgrund ihrer neuen Wahlheimat allerdings nie abgeklungen. Klöße, Schweinshaxe, Kartoffelsalat und Würstchen zählen nach wie vor zu Klums Leibgerichten. "Es gibt nichts, was ich mehr liebe als eine dicke, fette, deutsche Wurst", sagte sie 2018 in der Unterhaltungsshow "America's Got Talent", dem Pendant zum deutschen "Das Supertalent". Ihre Vorliebe für deutsche Hausmannskost hat Klum auch an Tochter Leni vererbt.

Ihre Beine sind versichert

"Manche Leute tun seltsame Dinge", sagte Heidi Klum Anfang 2022, als sie bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (65) zu Gast war und darüber sprach, dass ihr Agent ihre beiden Beine versichert habe - und zwar für zwei Millionen Euro. Da sie als Kind in Glasscherben gefallen sei, sei ihr linkes Bein wegen einer Narbe am Knie etwa 200.000 Euro weniger wert als ihr rechtes.