Ob im TV, auf dem roten Teppich oder in einer Dessous-Kampagne gemeinsam mit ihrer Tochter Leni: An Heidi Klum kommt man im Moment nur schwer vorbei. Gefühlt war das in den vergangenen 30 Jahren selten anders. Irgend etwas passierte immer im Leben der Klum, sei es ein neuer Mann, ein weiteres Kind oder ein zusätzliches Projekt in ihrer Karriere. Die begann 1992 in der RTL-Show "Gottschalk Late Night". Dort fand der Wettbewerb "Model 92" statt, den die damals 18-Jährige gewann. Ein Jahr später wanderte Klum in die USA aus. Ein Cover für das Magazin "Sport Illustrated" brachte den Durchbruch, Auftritte als Victoria's-Secret-Engel machten Heidi Klum endgültig zum Star.

2004 sagte sie in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS, nicht nur ihr Aussehen, sondern vor allem "Verbissenheit und harte Arbeit" hätten ihr zum Welterfolg verholfen. Sie habe nie locker gelassen und immer ein bisschen härter und länger gearbeitet als die anderen. Dass sie polarisiert – bis heute – scheint Heidi Klum nicht zu stören und wenn, lässt sie es sich nach außen nicht anmerken. Zu ihrem 50. Geburtstag am 1. Juni wünscht sie sich eine Überraschungsparty von Ehemann Tom Kaulitz. Man darf gespannt sein, was sich der 33-Jährige hat einfallen lassen.