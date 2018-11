Heidi Klum sorgt mit einem Instagram-Foto mal wieder für heftige Reaktionen unter ihrer Fangemeinschaft. Mit seinem neuesten Posting will das Model eigentlich nur seine Bademodenkollektion von Klums Label "Heidi Klum Intimates" bewerben. Aber von Bademode ist auf dem Bild recht wenig zu sehen.

Heidi Klum treibt halbnackt auf einer Luftmatratze

Denn die 45-Jährige posiert darauf zwar in einer gestreiften Badehose, obenrum ist sie allerdings gänzlich unbekleidet. Auf einer Schmetterlings-Luftmatratze treibt sie auf türkis-blauem Wasser. Ihre blonden Haare und ihren rechten Arm hat Klum dabei so geschickt platziert, dass ihre Brust weitgehend verdeckt ist - und treibt damit so manchen Fan in den Wahnsinn. "Jeder bitte ein 'Like' geben, der rangezoomt hat", schreibt ein Nutzer. "Heidi ohne Kleidi", kommentiert ein anderer. Eine Userin erwähnt die Klum-Oberweite sogar namentlich. "Hans und Franz müssen mal Luft schnappen", schreibt sie. Vor einigen Jahren hatte Klum erzählt, dass ihre Brüste so heißen.

Ein Instagram-Abonnent bringt die Reaktion vieler begeisterter Fans auf das freizügige Foto auf den Punkt: "Ich wette, die Hälfte der Leute hier hat gezoomt", schreibt er. Doch natürlich findet sich neben vielen Komplimenten auch so mancher fiese Beitrag. "Mittlerweile hat man das satt gesehen", schreibt eine Anhängerin kritisch. "Midlifecrisis", motzt ein anderer.

Klum macht Werbung für ihre eigene Wäschemarke

Wo das sommerliche Bild entstanden ist, verrät die Geschäftsfrau nicht. Derzeit urlaubt sie allerdings unter anderem mit ihrem Freund, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz, in der Sonne. Auch dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz ist mit ihnen verreist. Aber Urlaub hin oder her, für ein wenig Eigenwerbung hat Heidi Klum immer Zeit. Und selbst die vereinzelte Kritik dürfte Klum die Urlaubsstimmung nicht verhageln.