Heidi Klum gibt gerne Einblicke in ihr Beziehungsleben mit Ehemann Tom Kaulitz. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages postete sie gleich eine Reihe intimer Aufnahmen.

Die Zweisamkeit genießen – das können Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz gut. Doch das hält das Model nicht davon ab, Eindrücke aus ihrem Eheleben mit dem Tokio Hotel-Gitarristen mit ihren fast zehn Millionen Followern auf Instagram zu teilen.

Und dabei pfeift Klum auf professionell inszenierte Fotos oder künstlerische Aufnahmen.

Dritter Hochzeitstag: Heidi Klum teilt intime Videos

Stattdessen erinnern ihre Posting eher an solche, wie sie ein junges Mädchen während ihrer ersten Verliebtheit veröffentlichen würde. An Herzchen-Emojis wird nicht gespart. Ebenso wenig an Liebesschwüren.

"Happy 3 year anniversary my love", schrieb sie zu einem Video, in dem sie und Kaulitz Händchen haltend ins Meer rennen. Wer glaubt, das war es dann auch mit den Hochzeitstagsgrüßen, der irrt. Es folgte ein kurzer Clip, der Klum und Kaulitz in einem intimen Moment zeigt: im Bett.

Er kuschelt sich von hinten an sie, murmelt etwas und küsst ihr den Nacken. Heidi lächelt beseelt. Dazu schrieb die 49-Jährige: "Ich liebe Dich über alles." Zu Aufnahmen, in denen Klum und Kaulitz an einem Pool tanzen, sagte sie: "As long as it is you and I. Feeling like the luckiest person in the world." Dazu, natürlich, ein paar Herzchen-Emojis.

Auch Bruder Bill gratuliert

Aber auch damit nicht genug. Klum postete zwei weitere Videos von sich und ihrem Ehemann, in einem ist dazu noch Kaulitz' Zwillingsbruder Bill zu sehen. Auch mit ihm versteht sich die GNTM-Moderatorin blendend. Unterlegt hat sie den Clip mit dem Song "I love you always forever" von Betty Who.

Und während Tom Kaulitz selbst nie auf Instagram etwas preisgibt, war es sein Bruder, der die Plattform für seine Grüße nutzte. "Happy 3 year anniversary ihr Mäuse", schrieb der Sänger. Wie heißt es doch so schön? "Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt." Heidi Klum hat sich diese Redensart offenbar zu Herzen genommen.

