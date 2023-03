Sehen Sie im Video: Heidi Klums Frühstückstipp – das isst das Topmodel morgens









Heidi Klum präsentiert ihren Fans gern ihren perfekten Body auf Instagram.

Neben regelmäßiger Bewegung und dem Trinken von reichlich Wasser setzt die 49-Jährige vor allem auf eine besondere Ernährung, um sich fit zu halten.

Und wo fängt die Ernährung an? Na klar, beim Frühstück.

Heidis Geheimtipp für die erste Mahlzeit des Tages:

In Hühnerbrühe gegarte Eier.

So gehts: Hühnerbrühe aufkochen und drei rohe Eier hinzugeben. Mit einem Schneebesen so lange rühren, bis die Eier stocken und fertig ist das Top-Model-Frühstück.

Die Hühnerbrühe ist kalorien- und fettarm, gleichzeitig aber reich an Mineralstoffen. Die Eier sorgen für reichlich Eiweiß. Das Ergebnis: Der Blutzuckerspiegel bleibt konstant und Heißhungerattacken bleiben aus.

Alternativ mixt sich Klum einen Smoothie zum Frühstück.

Wer seien Gewicht halten oder gesund abnehmen möchte, sollte vor allem auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Dazu gehören neben Eiweißlieferanten auch Vollkornprodukte, frisches Obst und Gemüse.

