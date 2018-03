Sie ist Single, sei aber "ready to mingle", verriet Heidi Klum gerade in einem Interview. "Ready to mingle" heißt auf Deutsch so viel wie "bereit, sich unters Volk zu mischen". Und wie das Unters-Volk-Mischen bei dem Model aussieht, zeigen die aktuellen Fotos mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz. Die beiden feierten gemeinsam im Promi-Restaurant "Delilah" in West Hollywood, verschwanden anschließend zusammen in Kaulitz' Auto.

Heidi Klum und Tom Kaulitz kennen sich schon länger

Die beiden kennen sich schon länger, trafen zum ersten Mal in Los Angeles aufeinander. Angeblich war es Designer und Co-Juror Michael Michalsky, der seiner guten Freundin den Gitarristen vorstellte. Auch mit dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz versteht sich die 44-Jährige bestens. Gemeinsame Fotos auf Instagram beweisen dies. Wer glaubt, der 28-Jährige könnte für sie zu jung sein, irrt. Denn ein Blick auf Heidis Verflossenen-Liste zeigt: Je älter sie wird, desto jünger werden die Partner an ihrer Seite.



Klums Verflossenen-Liste zeigt: Er passt in ihr Beuteschema

Als Klum 1997 den Promi-Friseur Ric Pipino heiratete, war sie 24 und er 37. Die Ehe hielt fünf Jahre. Anschließend entdeckte Klum offenbar ihre Vorliebe für Musiker, turtelte erst mit Jamiroquai-Sänger Jay Kay und war danach mit Red Hot Chili Peppers-Frontmann Anthony Kiedis zusammen. Nach dem Rocker angelte sich das Model Flavio Briatore. Der Formel-1-Manager ist 23 Jahre älter als Klum.



Die Beziehung hielt nur kurz, Klum verliebte sich wieder in einen Musiker: Mit Sänger Seal war die Bergisch-Gladbacherin acht Jahre lang verheiratet. Geboren waren die ersten Bilder des Paares bei Fußballspielen ihrer Kinder - immer dabei: die bequemen Campingstühle. Den einzigen gleichaltrigen Partner fand die "GNTM"-Chefin in ihrem Bodyguard Martin Kristen, mit dem sie nach der Trennung von Seal zusammenkam. Das Gute: Er verstand sich mit ihren Kindern, begleitete das Model, genau wie Papa Seal, zu den Sportevents der Kids. Doch auch diese Beziehung war nicht von Dauer. Nach Kristen bandelte Klum mit Kunsthändler Vito Schnabel an. Dass der damals 28-Jährige dreizehn Jahre jünger als sie ist, störte Klum nicht. Auch er begleitete seine Freundin zu Kinderveranstaltungen und saß, wenn auch manchmal etwas grimmig dreinblickend, auf den legendären Klum'schen Campingstühlen.

Als erfolgreicher Musiker, der das richtige Alter hat, passt Kaulitz also perfekt in Klums Beuteschema. Beide wohnen in Los Angeles, die Entfernung würde also nicht zum Problem werden. Und Kaulitz ist genau wie das Model Deutscher. Mal sehen, wann Kaulitz auf dem Sportplatz aufschlägt.

