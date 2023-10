Es ist bereits das vierte Mal, dass Topmodel Heidi Klum zusammen mit ihrer älteren Tochter Leni eine Dessous-Kollektion herausbringt – und erneut sorgen die beiden Frauen mit den sinnlichen Kampagnenbildern für Aufsehen.

Aneinander geschmiegt präsentieren Mutter und Tochter ihre aktuelle Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem Lingerie-Label Intimissimi entstanden ist. Heidi und Leni Klum machen deutlich, was sie von der öffentlichen Kritik an den vergangenen Kampagnen und den damit verbundenen Sexualisierungsvorwürfen halten. Die Message der Bilder: Wir haben Spaß, fühlen uns wohl und sexy und sind stolz, uns gemeinsam präsentieren zu können. Vor allem aber möchte das Mutter-Tochter-Gespann zeigen, dass die neue Kollektion für jede Lebensphase geeignet ist. "Ich bin 19 Jahre alt, meine Mama ist schon 50", sagte Leni am vergangenen Freitag im Bode-Museum in Berlin, wo die neue Kollektion von Intimissimi vorgestellt wurde. "Sogar meine Oma trägt die Intimissimi-Pyjamas."

BHs und Höschen aus Seide und Spitze in klassischen Tönen wie Schwarz und Weiß sowie verspielte Modelle in angesagten Trendfarben wie Violett und Pink sollen genau diese Botschaft transportieren – und demonstrieren, dass Schönheit keine Frage des Alters ist.

Wie die drei vorherigen ist auch die vierte Kampagne unter Leitung von Creative Director Thomas Hayo produziert worden. Sie ist seit dem 7. Oktober 2023 deutschlandweit zu sehen.