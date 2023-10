von Laura Stunz Heidi und Leni Klum haben in Berlin ihre neue Intimissimi-Kollektion vorgestellt. Es war auch ein Statement hinsichtlich der vergangenen Kritik an den gemeinsamen Dessous-Aufnahmen von Mutter und Tochter.

Es ist ihre vierte gemeinsame Kollektion und sie zelebrieren sie wie keine zuvor: Heidi und Leni Klum haben in Berlin ihre neue Linie in Zusammenarbeit mit dem Dessous-Label Intimissimi vorgestellt. Zur der Präsentation im Bode-Museum kamen mehr als 200 geladene Gäste, darunter auch viele ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen und bekannte Gesichter der Modewelt, um gemeinsam mit dem Mutter-Tochter-Gespann zu feiern.

"Wir haben so viel Spaß gehabt bei dieser Kampagne. Wir mussten uns gar nicht verstellen, durften einfach wir selbst sein und wurden dabei fotografiert", sagte Heidi Klum zu Beginn des Abends. "Wir sind nur Mutter und Tochter, die Spaß zusammen haben, in Unterwäsche miteinander tanzen, glücklich miteinander sind und Freude am Leben haben." Auch Leni Klum ergriff das Wort: "Ich liebe Intimissimi und kann sagen, dass es wirklich für jeden etwas ist. Ich bin 19 Jahre alt, meine Mama ist schon 50", sagte sie und grinste dabei verschmitzt. "Sogar meine Oma trägt die Intimissimi-Pyjamas."

Heidi und Leni Klum wurden für ihre gemeinsame Dessous-Kampagne scharf kritisiert

Ein leidenschaftlicher Mutter-Tochter-Tanz untermalte die gesprochenen Worte – ein Statement, womöglich auch hinsichtlich der Kritik an vergangenen Intimissimi-Kampagnen, die Heidi und Leni Klum gemeinsam in Dessous des Labels zeigten. In den sozialen Medien wurde nach der Veröffentlichung ihrer letzten Kampagne im Mai diesen Jahres gegen das Duo gehetzt. Gerade Klum wurde harsch kritisiert, von "Sexualisierung" war die Rede, die 50-Jährige wurde angeprangert, ihre 19-jährige Tochter für den männlichen Blick gezielt zu inszenieren.

Die von ihr veröffentlichten Bilder der damaligen Kollektion, die sie zusammen mit Leni Händchen haltend in Slip und Spitzen-BH zeigen, kommentierte Klum gegenüber der "DailyMail" mit den Worten: "Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass meine Tochter diese Kampagne überhaupt mit mir machen wollte. Und dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und auch umgekehrt." Weiter betonte sie: "Ich liebe diese Kampagne. Wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können."

Nun scheint Heidi Klum erneut zeigen zu wollen, was sie von der öffentlichen Hetzerei hält. In einem pinken Spitzen-Cocktailkleid schritt sie zusammen mit ihrer älteren Tochter die imposanten Treppenstufen des Bode-Museums hinunter. Leni stahl ihr in einem transparenten hautengen Kleid mit nichts außer Wäsche darunter die Show. Ihre klare Message: Wir haben Spaß, sind unzertrennlich und genießen die Zeit.

Begleitet wurde der Auftritt im Blitzlichtgewitter von tosender Livemusik: ein Opernsänger sowie Trompeten- und Saxophonklänge sorgten für Stimmung. Auch bei der späteren Aftershow-Party zeigten sich Heidi und Leni Klum unzertrennlich, posierten in einer Fotobox, auf einer Hollywoodschaukel – und verabschiedeten sich nach wenigen Drinks in die Nacht.