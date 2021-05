Der britischer Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben überraschend geheiratet. Geplant war eigentlich eine große Zeremonie im Sommer 2022.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben in einer "geheimen Zeremonie" geheiratet. Die Eheschließung habe am Samstag im kleinen Kreis von Verwandten und Freunden in der katholischen Westminister-Kathedrale in London stattgefunden, hieß es in den Berichten der Zeitungen "The Sun" und "Mail on Sunday". Ein Regierungssprecher hat die Trauung am Sonntag bestätigt. "Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in der Westminster Cathedral vermählt", sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur PA. "Das Paar wird seine Hochzeit im nächsten Sommer mit Familie und Freunden feiern.".

Der Zeitpunkt der Eheschließung kommt überraschend. Denn erst vor wenigen Tagen hatte das Boulevardblatt "The Sun" berichtet, Johnson und Symonds wollten im Sommer des kommenden Jahres heiraten. Das Paar habe Karten mit der Aufforderung verschickt, sich den 30. Juli 2022 als ihr Hochzeitsdatum vorzumerken.

Boris Johnson und Carrie Symonds feiern mit 30 Gästen

Nun sollen Johnson und Symonds bereits am Samstagmittag im kleinen Kreis geheiratet haben. Der Zeitung zufolge hatte das Paar die "Nacht- und Nebel-Aktion" bereits seit Monaten geplant. Die Braut habe ein "atemberaubendes langes und fließendes weißes Kleid" getragen. Informationen zur Kleidung des Bräutigams hatten hingegen weder "The Sun" noch andere britische Medien zunächst zu bieten. Der Regierungschef ist für seine oft zerzauste Erscheinung bekannt.

Laut der Zeitung "Mail on Sunday" nahmen rund 30 Gäste an der Hochzeitszeremonie teil. Sie seien in letzter Minute eingeladen worden. Die Büro-Mitarbeiter des Premiers seien nicht in dessen Hochzeitspläne eingeweiht gewesen.

Der 56-jährige Premier und die 33-jährige ehemalige Kommunikationschefin seiner Konservativen Partei sind seit Ende 2019 verlobt, im April 2020 war ihr Sohn Wilfred zur Welt gekommen. Laut "The Sun" wurden Johnson und Symonds von demselben Priester getraut, der auch Wilfred getauft hatte. Der kleine Sohn war demnach ebenfalls bei der Hochzeitsfeier dabei.

Seit 200 Jahren hat kein Premier im Amt geheiratet

Johnson war bereits zweimal verheiratet und hat mindestens sechs Kinder, davon vier aus seiner zweiten Ehe mit der Anwältin Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter nach einer Affäre. Angaben zu einem mutmaßlichen weiteren Kind aus einer außerehelichen Beziehung ließ er unkommentiert.

Mit seiner Eheschließung ist Johnson erst der zweite britische Premierminister, der während seiner Amtszeit geheiratet hat. Zuletzt tat dies der damalige britische Regierungschef Robert Jenkinson im Jahr 1822.

