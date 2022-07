Maya Lauterbach hat am Montag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Vater Heiner teilte stolz mehrere Fotos seiner Tochter.

Maya Lauterbach, die Tochter von Schauspieler Heiner Lauterbach (69) und seiner Ehefrau Viktoria (49), hat am Montag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Ihr stolzer Vater teilte zu diesem Anlass zahlreiche Bilder des Geburtstagskindes auf Instagram und schwelgte in Erinnerungen.

"Mein Töchterlein wird zum Twen"

"So, ab heute habe ich dann keinen weiblichen Teenie mehr in der Familie, sondern mein Töchterlein wird zum Twen. Happy Birthday mein Kind", schrieb der 69-Jährige zu einem Foto, das ihn und Tochter Maya zeigt. Auf einem darauffolgenden Bild - offenbar ein Italien-Trip der Familie - sind dann auch Viktoria Lauterbach sowie Mayas 15-jähriger Bruder, Vito Lauterbach, zu sehen. Zudem teilt Heiner Lauterbach in einem Rückblick noch rührselige, gemeinsame Urlaubsmomente aus Mayas Kindheit.

Die Tochter, die jetzt kein Teenager mehr ist, kommentiert das Foto mit den Worten: "HAB DICH LIEB".

Maya muss ihren Geburtstag ohne die Familie feiern

Und auch Mama Viktoria Lauterbach ließ es sich nicht nehmen, der groß gewordenen Tochter virtuelle Glückwünsche zu schicken. Neben einem gemeinsamen Foto - ebenfalls vor der Urlaubs-Kulisse - teilt auch sie süße Kinder- und Babyfotos der 20-Jährigen auf ihrem Instagram-Account.

Es sei ein "komischer Tag" für sie, denn: "Normalerweise bin ich an den Geburtstagen meiner Tochter immer ganz früh aufgestanden und habe angefangen, den Geburtstagstisch zu decken. Mit Luftballons und Kerzen. Und mit den Geschenken natürlich. Irgendwann ist dann Heiner dazu gestoßen und wir haben noch gemeinsam Luftschlangen aufgehangen. Heiner hat dann Frühstück gemacht und Happy Birthday von Stevie Wonder aufgelegt."

Dieses Jahr konnten sie nicht gemeinsam feiern, da Maya Lauterbach in London war. Wie schmerzlich sie vermisst wird, bringt die Mutter mit dem Hashtag "we miss you" zum Ausdruck. Die Tochter reagiert prompt mit den Worten: "love youuuu".

Viktoria und Heiner Lauterbach sind seit 2001 verheiratet. Die beiden haben die zwei gemeinsamen Kinder Maya und Vito. Aus seiner vorherigen Ehe mit Katja Flint brachte der Schauspieler den Sohn Oscar mit in die Ehe.