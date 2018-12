Heino, einer der ganz Großen im Schlagergeschäft, feiert seinen 80. Geburtstag. Umrahmt wird der runde Geburtstag von einem Album ("...und Tschüss") und einer Tour 2019. Allerdings wird Heino danach den Hut nehmen, sich endgültig von der Bühne verabschieden und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und während der Sänger mit dem unverkennbaren Bariton, wie er der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten hat, mit seiner Hannelore (76) in "Richtung Sonne" verreist ist und zu seinem Geburtstag "die Seele baumeln" lässt, schicken ihm befreundete Musiker und Wegbegleiter vom nasskalten Deutschland aus herzliche Glückwünsche.

"Eine feste Größe im deutschen Showbusiness"

Heino und Roland Kaiser (66) kennen sich seit den frühen Achtzigern und teilten so manche Bühne. Schon seit Beginn von Kaisers Karriere seien sie sich "immer wieder begegnet und er war stets eine feste Größe im deutschen Showbusiness", so der 66-Jährige gegenüber spot on news. Eines begeistert Kaiser besonders: "Es ist eine große Leistung, sich über die Jahrzehnte als Künstler immer wieder neu erfinden zu können und erfolgreich zu sein." Zum Geburtstag wünscht er Heino vor allem "Gesundheit, Glück und ein langes Leben".

Auch Sänger Thomas Anders (55) zollt Heinos jahrzehntelanger Laufbahn Respekt: "Du hast eine ganz großartige Karriere hingelegt und wirklich mit sensationellen Erfolgen", so der ehemalige Modern-Talking-Frontmann. Er freue sich, Heino und seine Frau Hannelore wiederzusehen und wünscht ihnen: "Bleibt beide gesund und habt noch ein ganz tolles Leben. Von mir nur das Beste und die herzlichsten Glückwünsche."

"Das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass man nie wirklich ganz weg sein wird"

Auch Wolfgang Petry (67) ist lange im Musikgeschäft unterwegs und hatte "viele Berührungspunkte" mit Heino. Zuletzt nahmen sie sogar gemeinsam den Song "Ich atme" für Heinos Abschiedsalbum "...und Tschüss" auf. Die beiden hätten sich "immer sehr gut verstanden", so Petry weiter. Dem Geburtstagskind wünscht er natürlich "alles Gute und ganz viel Gesundheit". Aber auch, dass Heino nach "dem Ende seiner Karriere noch viele tolle Erlebnisse mit seiner Frau Hannelore haben wird".

Ob sich Petry eine Schlagerlandschaft ohne einen Heino überhaupt vorstellen könne? "Das Schöne an der heutigen Zeit ist ja, dass man nie wirklich ganz weg sein wird, alle alten Auftritte und die Höhepunkte einer Karriere sind immer und überall verfügbar und somit werden Heino und seine Musik auch weiter für gute Stimmung sorgen", ist sich Petry sicher.

"Genieße deinen Geburtstag mit Caramba und Caracho"

Der österreichische Schlagersänger Andy Borg (58) findet: "Die 80 steht dir gut!" Dass sich Heino aber so langsam von der Bühne verabschiedet, möchte der 58-Jährige nicht so ganz glauben, denn seine Hits waren "seit vielen Jahren unsere Begleiter". Zu seinem Geburtstag wünscht ihm Borg viel Spaß: "Genieße deinen Geburtstag mit Caramba und Caracho." Dass sich die beiden nochmal über den Weg laufen, da ist sich Borg ganz sicher: "Dein letztes Album hast du '...und Tschüss' genannt, ich sage lieber auf Wiedersehen!"

Weggefährte Bata Illic (79) erinnert sich: "Am Anfang meiner Karriere saßen wir einmal vor einem Fernseh-Auftritt zusammen in der Garderobe. Dich kannte man schon und ich war ein wenig bekannter Sänger. Du kamst auf mich zu und warst sehr nett zu mir. Du hast mich nach meinen Liedern gefragt und mich kurz darauf nach Düsseldorf eingeladen und mich dort bei verschiedenen Agenturen vorgestellt. Deine Hilfsbereitschaft werde ich nie vergessen", so Illic. Sie sei ihm ein Vorbild gewesen. Heino sei schon immer "ein wahrer Menschenfreund" gewesen. Zum Geburtstag wünscht er ihm "Gesundheit, Zufriedenheit, viele nette Mitmenschen sowie einfach alles Liebe und Gute".