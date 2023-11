Heino trauert um seine Ehefrau: Hannelore Kramm ist gestorben

Mit 82 Jahren ist Heinos Ehefrau Hannelore Kramm im gemeinsamen Zuhause verstorben. Um ihre Gesundheit stand es seit einiger Zeit schlecht.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Hannelore Kramm, die Ehefrau von Musiker Heino, mit 81 Jahren gestorben. Heino soll sich zu der Zeit bei einer TV-Aufzeichnung befunden haben. Der Sänger habe die Dreharbeiten zur Sat.1-Show "Kiwis große Partynacht" abgebrochen und sei nach Hause geeilt, berichtet die Zeitung außerdem. "Heino und wir alle sind in tiefer Trauer", sagt Heinos Manager Helmut Werner zur "Bild"-Zeitung.

Heino trauert: Ehefrau Hannelore mit 82 Jahren verstorben

Der Musiker und seine Ehefrau hatten sich 1972 bei einer Miss-Wahl kennengelernt. Hannelore war damals noch mit dem Prinzen Alfred von Auersperg verheiratet, auch Heino war verheiratet. "Wir waren beide damals nicht mehr so glücklich verheiratet: Hannelore nicht mit ihrem Alfie und ich nicht mehr mit meiner Lilo", sagte Heino in der Biografie "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist" von Ilka Peemöller. 1979 heirateten Hannelore und Heino, zuletzt lebten sie in einem gemeinsamen Haus im österreichischen Kitzbühel.

In den vergangenen Monaten stand es nicht gut um Hannelores Gesundheit. "Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar", sagte Heino kürzlich im Gespräch mit dem MDR.

Unfall und Herzprobleme plagten Hannelore Kramm

Sie könne nicht mehr so laufen wie früher, sei auf einen Rollator angewiesen, erklärte Heino. "Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern", sagte er. 2004 überlebte Hannelore einen schweren Herzinfarkt, musste sich mehreren Operationen unterziehen. Sie hatte damals viel Glück, verriet ihr Ehemann. "Hätte man sie eine halbe Stunde später eingeliefert, wäre sie an dem Infarkt gestorben. Ich danke Gott, dass sie überlebt hat", so Heino damals.

Der "Bild"-Zeitung sagte der "Blau blüht der Enzian"-Sänger vor Jahren, er wolle gerne vor seiner geliebten Ehefrau versterben. "Hannelore ist morgens mein erster Anruf und abends mein letzter", verriet er der Zeitung noch im Oktober. Hannelore war Heinos dritte Ehefrau, die Ehe der beiden hielt 44 Jahre.

