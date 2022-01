"The Other Two"-Star erwartet ein Baby

Heléne Yorke erwartet ihr erstes Kind. Der "The Other Two"-Star gab seine Schwangerschaft mit einem Babybauch-Foto bekannt.

Schauspielerin Heléne Yorke (36) wird Mutter: Der Star der Serie "The Other Two" erwartet sein erstes Kind. Die freudige Nachricht verkündete die 36-Jährige in einem Instagram-Post. "Bring-dein-Baby-mit-zur-Arbeit-Tag", schrieb sie zu einem Spiegel-Selfie, das sie in cremefarbenem Sport-BH und kurzer Hose offenbar in einer Umkleidekabine zeigt. Der wachsende Babybauch ist dabei gut zu erkennen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für die werdende Mutter. Schauspielkollegin Lucy Hale (32) schrieb etwa: "Ich liebe euch und freue mich so sehr für euch!"

Seit September verheiratet

Heléne Yorke ist seit September 2021 mit ihrem langjährigen Partner Bary Dunn verheiratet. Nun erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Yorke ist unter anderem in der Comedy-Serie "The Other Two" in der Hauptrolle der Brooke Dubek zu sehen. Im September des vergangenen Jahres wurde die Serie um eine dritte Staffel verlängert.