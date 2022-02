Helen Mirren und ihr Co-Star Jim Broadbent haben für die Fotografen auf dem roten Teppich in London das Tanzbein geschwungen.

Schauspielerin Helen Mirren (76) und ihr Co-Star Jim Broadbent (72) haben auf dem roten Teppich eine Tanzeinlage hingelegt. Bei einer Sondervorführung ihres Films "The Duke" in der National Gallery in London bewiesen die beiden außerdem ihre Stilsicherheit.

Mirren strahlte in einem roten Abendkleid. Die lange Robe kombinierte die 76-Jährige mit Statement-Ohrringen. Ihre Haare trug sie in einem Dutt. Ihr Kollege Broadbent wählte einen eleganten Anzug für die Veranstaltung.

Filmpremiere schon 2020

"The Duke" wurde erstmals 2020 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gezeigt. Obwohl der Film in Großbritannien gedreht wurde, ist er dort und in Irland erst ab dem 25. Februar zu sehen.

Der Film spielt im Jahr 1961. Broadbent stellt den 60-jährigen Taxifahrer Kempton Bunton dar. Er stiehlt Francisco de Goyas Porträt des Herzogs von Wellington aus der National Gallery in London. Der Mann von Haushaltshilfe Dorothy (Helen Mirren) fordert im Gegenzug für die Rückgabe, dass die Regierung älteren Menschen mehr Privilegien einräumt.