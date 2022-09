In den Neunzigern gehörte Helena Christensen zu den "glorreichen Sieben": Neben Supermodels wie Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle Macpherson und Claudia Schiffer dominierte sie die Modebranche. Kaum ein Designer wollte auf die Frauen, die nur unter ihren Vornamen bekannt waren, verzichten.

Inzwischen ist Helena Christensen 53 Jahre alt und sucht sich aus, für welche Jobs sie noch als Model vor der Kamera steht. Zum Beispiel für das britische Dessouslabel Coco de Mer. Das zweite Jahr infolge ist die gebürtige Dänin das Werbegesicht. Im vergangenen Jahr entstanden die Kampagnen-Motive noch per Selbstauslöser durch Christensen, dieses Mal war ein ganzes Team von Frauen am Set versammelt.

Christensen schwärmt von der inspirierenden Atmosphäre und verrät auf Instagram, dass am Ende des Tages alle in Unterwäsche gearbeitet haben. Denn die Aufnahmen wurden am "heißesten Tag, der je in England verzeichnet wurde" gemacht.