Helene Fischer Ein Dank an ihre Fans und Florian Silbereisen

Bei der Verleihung der Goldenen Henne feierte Helene Fischer am Freitag ihre TV-Rückkehr. Jetzt meldet sie sich auch auf Instagram zurück.

Es war die Überraschung des Abends: Helene Fischer (36) kehrte am Freitagabend (30. Oktober) zum ersten Mal seit Monaten auf die Bühne zurück, um für die "Die Helene Fischer Show" die Goldene Henne in der Kategorie "Entertainment" entgegenzunehmen. Jetzt meldete die Schlagersängerin sich auch per Instagram bei ihren Fans, um sich zu bedanken, aber auch um einen emotionalen Blick auf das Jahresende zu richten.

"Meine 8. Goldene Henne! Verrückt!", beginnt die Sängerin ihren Post mit einem Bild, auf dem sie in ihrem roten Abendkleid und mit ihrem Preis in der Hand posiert. Seit 2011 wird 2020 das erste Jahr, in dem ihre "Helene Fischer Show" zum Jahresende nicht stattfinden kann. "Mir blutet das Herz", kommentiert Fischer. "Denn immerhin hätten wir einen guten Grund gehabt, die spektakulärste Show für euch zusammenzustellen." Es wäre das zehnjährige Jubiläum der Show gewesen, doch die Corona-Pandemie lässt ein Stattfinden nicht zu.

Sie dankt Florian Silbereisen

Umso mehr habe sie sich über die Auszeichnung gefreut, "da ich erneut spüren durfte, dass ihr es wertschätzt, mit welcher Akribie und Liebe zum Detail wir diese Show behandeln. Noch einmal 'Danke' für diesen Preis und eure unerschütterlich positive Energie mir gegenüber", schreibt die Sängerin an ihre Fans. Und auch an ihren Ex-Partner Florian Silbereisen (39) richtet sie dankende Worte: "Danke an dich, mein lieber Florian, dass du 'extra' den Saal verlassen hast, nur um noch ein bisschen mit uns zusammen zu sein. Das war ein sehr schöner Abend, Bussi."

Für Verwunderung bei den Zuschauern hatte gesorgt, dass Silbereisen den Saal verlassen hatte, sobald seine Ex-Freundin die Bühne betrat. Noch kurz zuvor hatte der Moderator eine Laudatio auf der Bühne gehalten, erst nach 22 Uhr kehrte er an seinen Platz zurück. Jetzt ist also klar: Silbereisen huschte backstage, um nach Fischers Auftritt noch ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen.

Das letzte Mal auf Instagram hatte sich Fischer bei ihren Fans im August 2020 gemeldet. Davor war die Schlagersängerin ein Jahr "offline".