Sängerin Helene Fischer erwartet derzeit ihr erstes Kind. Dass jemand aus ihrem engsten Umfeld das Geheimnis verraten hat, habe sie "wahnsinnig enttäuscht", sagte die 37-Jährige in einem Interview.

Sängerin Helene Fischer ist nach eigenen Worten "wahnsinnig enttäuscht", dass ihre Schwangerschaft vorzeitig der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Das sagte die 37-Jährige in einem Interview mit der Zeitung "Die Zeit".

"Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt – in den Familien. Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste ein paar wenige Menschen einweihen", erzählte Fischer. Jemand müsse sie dann "verraten haben". Bis heute könne sie sich nicht vorstellen, wer aus ihrem engsten Umfeld das Geheimnis ausgeplaudert habe.

Helene Fischer: Ähnliches passierte nach der Trennung von Florian Silbereisen

"Wir hatten dasselbe Spiel bei der Trennung von mir und Florian. Auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen, auch hier hat man uns verraten. Man hätte den Eindruck gewinnen können, dass alles inszeniert ist und wir es genauso wollten. Aber es es ist genau das eingetreten, was wir eben nicht wollten, unsere intimste Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen. Das war keine schöne Zeit", erzählte die Sängerin. Fischer und ihr Musiker-Kollege Florian Silbereisen hatten sich 2018 nach zehnjähriger Beziehung getrennt.

Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft hatte sich Fischer Anfang Oktober via Instagram an ihre Fans gewandt. "So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht", schrieb sie damals, ohne die Schwangerschaft konkret zu erwähnen. Fischer ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.

Dass sich Journalisten und Paparazzi für ihr Privatleben interessieren, stört Fischer extrem. "Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort, mein einziger Schutz", sagte die Sängerin. "Es fühlt sich teilweise an, wie in einem Käfig gefangen zu sein. Man kommt aus der Situation nicht raus, denn die Paparazzi haben in dem Moment die Macht und die Kamera in der Hand und können alles dokumentieren – und ich bin ihnen ausgeliefert."

Anfänge der Musikkarriere

Fischer sprach in dem Interview auch über die Anfänge ihrer Musikkarriere, als sie eigentlich Popsongs singen wollte und keine Schlager. "Als ich merkte, dass ich mich entscheiden muss, war ich tatsächlich ein bisschen verzweifelt. Ich hatte schon immer Popmusik gehört und gar keine Ahnung von Schlager. Dann fing ich an zu recherchieren, habe mir Sendungen angeschaut und mich irgendwann einfach darauf eingelassen", sagte Fischer, die heute zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen aller Zeiten gehört.

Sie erklärte auch, dass Florian Silbereisen sie dabei unterstützt habe. "Als ich noch mit Florian zusammen war hat er zu mir gesagt: Seitdem du diese Art von Shows machst, ist das Niveau und der Anspruch in der Branche sehr gestiegen. Es wird jetzt auch von uns Showmachern erwartet, dass wir moderner werden. Das habe ich als großes Kompliment aufgefasst", sagte sie.

Angesprochen auf ein mögliches Karriere-Ende antwortete die 37-Jährige: "Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, in dem ich sage: Jetzt reicht's langsam."

Quelle: "Die Zeit", Helene Fischer Instagram