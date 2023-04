von Julia Mäurer Weil sich Sängerin Helene Fischer eine Rippenfraktur zugezogen hatte, konnte ihre Tournee nicht wie geplant starten. Neun Konzerte mussten verschoben werden. Jetzt meldete sich die 38-Jährige zurück.

Es war ein Schock für alle Fans: Nur einen Tag vor ihrem geplanten Tourstart am 21. März sagte Helene Fischer mehrere Konzerte ab. Die Sängerin hatte sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen und musste auf ärztlichen Rat vorerst pausieren. Doch nun können alle Anhänger des Schlager-Stars aufatmen: Fischer hat sich auf Instagram zurückgemeldet und verkündet, dass ihre Tournee am kommenden Dienstag (11. April) wie vorgesehen in Hamburg starten werde.

"Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab' grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!!!", schreibt sie zu einem kurzen Video, das sie mit Tänzerinnen und Tänzern bei den Proben zeigt. "Jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf. Ich freue mich wahnsinnig auf euch, ich hoffe ihr seid dabei", sagt Fischer.

Helene Fischer: Konzerte in Bremen und Köln werden nachgeholt

Durch Fischers Verletzung mussten drei Konzerte in Bremen sowie sechs in Köln zunächst entfallen. Sie sollen im Mai beziehungsweise August und September nachgeholt werden. Die genauen Termine gab die Sängerin zeitnah nach der Absage unter anderem auf ihrer Instagramseite bekannt. Unter die Freude über die raschen Ersatztermine mischten sich auch kritische Kommentare einiger Fans. Sie monierten, dass die Auftritte in Köln nun in der Ferien- und Urlaubszeit nachgeholt werden würden und sie deshalb bereits andere Pläne hätten.

Insgesamt 71 Auftritte in 14 Städten sind für die Tournee zu Fischers aktuellem Album "Rausch" geplant. Die Sängerin wird dabei mit Künstlern der Akrobatiktruppe "Cirque du Soleil" auf der Bühne stehen. Seit Monaten hat sich die 38-Jährige darauf vorbereitet, unter anderem in Kanada hart trainiert. Sie wolle ihren Fans "ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab", versprach Fischer im Vorfeld. Ihre letzte großes Tournee fand 2017 und 2018 statt. Im vergangenen Jahr trat die Sängerin nach ihrer Babypause vereinzelt in TV-Shows auf und gab im Sommer ein riesiges Konzert auf dem Messegelände in München.