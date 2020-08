Exakt zwölf Monate nach ihrem letzten Instagram-Post meldet sich Schlagerkönigin Helene Fischer wieder bei ihren Fans. Die 36-Jährige bedankt sich für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag - und verspricht ein Wiedersehen.

Auf den Tag genau vor einem Jahr hat Helene Fischer auf ihrem offiziellen Instagram-Account ihren letzten Post veröffentlicht. Damals bedankte sie sich bei ihren Fans für die Glückwünsche, die sie zu ihrem Geburtstag am 5. August erreicht haben. Und auch im Jahr 2020 meldet sich die Schlagerkönigin auf diese Weise bei ihren Anhängern. Es ist ihr erster Instagram-Post seit einem Jahr, wie sie selbst anmerkt.

Helene Fischer beginnt ihren Beitrag mit "D.A.N.K.E." Weiter schreibt sie: "Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin... – ich meine: 1 Jahr offline!!! Aber es war verdammt gut – ...haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36. Ich freu' mich drauf!"

Die 36-Jährige veröffentlicht zu ihren Zeilen eine Collage aus zwei Bildern. Auf dem einen ist eine Nahaufnahme einer Blume zu sehen, das andere zeigt Fischer selbst. Sie hat der Kamera den Rücken zugedreht und hält auf einem Fahrrad in der Natur inne. Sie trägt eine weiße Hose, weiße Sneaker und ein schwarz-weiß-gestreiftes Langarmshirt. Ihre blonden Haare sind zu einem Zopf zusammengefasst. Wer das Foto gemacht hat bzw. wo es aufgenommen wurde, verrät sie nicht.

Helene Fischer verspricht ein Wiedersehen - nur wann?

Die Sängerin schließt ihren Comeback-Beitrag auf Instagram mit den Worten: "Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder...ganz bestimmt! Eure Helene". Aber wann genau Fischer und ihre Fans wieder aufeinander treffen, ist völlig unklar.

Der nächste Live-Auftritt der Sängerin ist für den 26. März 2021 in Österreich geplant. Es handelt sich dabei um das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert in Bad Hofgastein. Das gab der Veranstalter des dortigen "Sound & Snow"-Festivals Anfang Juli via Facebook bekannt. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird traditionell "Die Helene Fischer-Show" im ZDF ausgestrahlt. Ob und in welcher Form diese 2020 stattfinden wird, ist aber noch nicht klar. Zuletzt gab es auch Gerüchte um ein neues Album der 36-Jährigen, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.