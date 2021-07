Fans von Helene Fischer warten auf neue Musik. Jetzt gibt es auf ihrer Webseite einen Countdown. Und auch auf anderen Kanälen tut sich was.

Was passiert in 15 Tagen? Das fragen sich gerade die Fans von Helene Fischer (36). Die Schlagersängerin hat auf ihrer Webseite einen Countdown eingerichtet, der wohl ein zwei Wochen entferntes Ereignis ankündigt. Gibt es neue Musik von Fischer, die am 5. August zudem ihren 37. Geburtstag feiert? Gerüchte über ein neues Album halten sich schon länger.

Auch auf den Social-Media-Kanälen von Helene Fischer ist nichts mehr beim Alten. Auf Instagram sind keine Beiträge mehr, auch ein Profilbild gibt es derzeit nicht. Stattdessen ist ein orange-leuchtender Kreis auf schwarzem Hintergrund zu sehen. Genau wie auf Facebook, wo die Fans bereits spekulieren, dass Fischer damit neue Musik und das Ende ihrer Pause ankündigt.

Kommt sie in die Silbereisen-Show?

Feiert Helene Fischer also 2021 mit einem neuen Album ein kleines Jubiläum? Ihr erstes Studioalbum "Von hier bis unendlich" erschien vor 15 Jahren. Feierlichkeiten stehen auch bei Fischers Ex-Partner Florian Silbereisen (39) an. Der MDR hat kürzlich eine neue Show mit ihm angekündigt. Am 14. August (20:15 Uhr im Ersten) steigt die "Schlagerstrandparty zum Geburtstag". Silbereisen wird kurz vor der Live-Eurovisionsshow am 4. August 40 Jahre alt. Vor 30 Jahren startete er zudem seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt und seinem ersten Album.

Auf der Gästeliste der Open-Air-Show stehen "viele Stars mit vielen Hits und vielen Überraschungen", heißt es vorab über die Sendung. Ob dann auch Helene Fischer wieder mit dabei ist? Im Dezember 2020 hatte sie über ihre Auszeit von der Bühne erklärt, dass sie diese "definitiv" genossen habe. Günther Jauch (65) sagte sie im RTL-Jahresrückblick "2020! Menschen, Bilder, Emotionen": "Jeder Künstler sollte sich auch mal diesen Freiraum schaffen." Natürlich sei es für sie "Corona-bedingt eher fast schon eine Zwangspause" gewesen. Sie habe das Jahr davor schon eine kleine Auszeit genommen und diese einfach nur verlängert, so die Sängerin, für die die Zeit mit Familie und Freunden "wahnsinnig wichtig und toll" war.

Auch damals machte sie ihren Fans schon Hoffnung: "Wir planen für nächstes Jahr", sagte sie: "Was umsetzbar ist, ist natürlich ein großes Fragezeichen für uns alle. Ich bleibe optimistisch und hoffe, dass sich das irgendwann beruhigt. Wir brauchen das auch alle wieder." Im August könnte es nun soweit sein.