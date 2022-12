Seit Jahren ist Helene Fischer einer der größten deutschen Musikstars. Privat scheint die Sängerin aber geerdet zu sein.

In ihren Shows wirbelt sie über die Bühne und fliegt schon mal durch die Lüfte, privat ist Helene Fischer (38) offenbar ziemlich am Boden geblieben - auch wenn sie einer der Superstars der deutschen Musikszene ist. In einem neuen Interview zeigt sich die Sängerin, die im kommenden Jahr wieder auf große Tour geht, zumindest nicht abgehoben.

"Ich sehe es als Geschenk, dass ich mir finanziell keine Sorgen machen muss und auch meine Familie unterstützen kann", erklärt sie der "Bild am Sonntag" auf die Frage nach Geld. Sie gebe dieses "auch nicht mit vollen Händen aus", denn in dieser Beziehung sei Fischer "noch immer vorsichtig".

Sie ist "die ganz normale Helene"

Helene Fischer erzählt zudem, dass sie sich "gar nicht berühmt" fühle. Zwar sei ihr bewusst, dass sie etwa im Sommer vor rund 130.000 Menschen in München ein absolutes Mega-Konzert gegeben hatte: "Aber dann gehe ich von der Bühne - und zwei Minuten später bin ich wieder in meinem Privatleben, zurück in der Realität. Dann bin ich wieder die ganz normale Helene." Sie selbst könne "manchmal den Hype um mich einfach nicht" verstehen.

Aktuell bietet Fischer ihren Fans auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen. Mehrere Clips zeigen sie im kanadischen Montreal - bei ihren Vorbereitungen für die anstehende Tour. Für das kommende Jahr sind Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Beginnen soll "Rausch - Live - Die Tour" im März 2023 in Bremen, die bisher letzten Termine sind für Oktober 2023 in Frankfurt geplant.