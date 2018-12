Sie sind "traurig", werden "Freunde bleiben", und es gibt schon "einen Neuen": Nach der überraschenden Trennung der Show-Superstars Helene Fischer und Florian Silbereisen nehmen sich beide ganz schnell das Thema Zukunft vor.

"Danke Florian, für alles", schließt Helene Fischer ihr Facebook-Posting. Sie hoffe, "dass die Zeit die Wunden heilt und somit auch Seelenfrieden für diejenigen einkehrt, die betroffen zurück bleiben". Fischer schreibt, sie sei "dankbar solch einen Freund" in ihrem "Leben zu wissen". Beim Blick in die Zukunft spielt Silbereisen also eine Rolle - aber die zentrale Rolle als Partner hat er nicht mehr. Die wird nun einem anderen zuteil.

Fullscreen

Helene Fischer: "Ich will daraus kein Geheimnis machen"

"Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben, und daraus will ich kein Geheimnis machen", schreibt Helene Fischer, "umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht". Und in der Tat, während Fischer noch nicht offiziell verraten hat, wer der Neue ist, ist es Silbereisen, der die ersten Körner in seinem Facebook-Posting streut. Er schreibt: "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche."

Thomas heißt er also. Mehr ist noch nicht bekannt. Der Name Thomas reichte für einige Medien aber bereits als Hinweis, um die Frage zu stellen: Ist es der Thomas aus dem Team von Helene Fischer, der Artist Thomas Seitel? Die "Bild"-Zeitung berichtet, bei "dem Neuen" soll es sich um eben jenen Mann handeln. Von Helene Fischer gibt es noch keinen offiziellen Kommentar. Aber lange wird sie dazu wohl nicht schweigen. Schließlich spricht sie in ihrem Facebook-Posting davon, "kein Geheimnis" daraus machen zu wollen.