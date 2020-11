"Ich mochte dich, Tegel": Wehmütig hat sich Schlagersängerin Helene Fischer bei einem letzten Flug vom Berliner Flughafen verabschiedet.

An diesem Sonntag (8. November) wird nach 60 Jahren das wohl letzte Flugzeug vom Berliner Flughafen Tegel abgehoben sein. Immerhin konnte nach jahrelanger Verzögerung vor rund einer Woche endlich der Flughafen BER in Schönefeld eröffnet werden. Auch Helene Fischer (36, "Von hier bis unendlich") fand sich am gestrigen Samstag noch einmal kurz vor der Schießung beim Berliner Tegel ein und hielt ihren letzten Abflug mit einigen Bildern auf Instagram fest.

Zu einem Bild, das Fischers Blick aus einem Flugzeugfenster zeigt, verfasste der Schlagerstar einen rührenden Abschiedstext, in dem es unter anderem heißt: "Ich mochte dich, Tegel, du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte! Auf den letzten Drücker den Flieger zu kriegen ging nur mit dir! Goodbye!"

1960 landete ein Flugzeug der Air France als erste Maschine auf dem Flugfeld Tegel, auch der letzte Flieger stammt nun von der französischen Fluggesellschaft mit Richtung Charles de Gaulle in Paris. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, stellt der im Norden der deutschen Hauptstadt gelegene Flughafen nun zwar den Betrieb vollständig ein. Bis zum 4. Mai 2021 ist seine Lizenz jedoch noch gültig und somit bleibt er bis dahin theoretisch betriebsbereit.