Schlagerstar Helene Fischer will Geld für ukrainische Kinder sammeln und bietet bei einer Auktion einen von ihr signierten Award an.

Helene Fischer (38) will das Kinderkrankenhaus im ukrainischen Saporischschja unterstützen und hat deshalb eine Auszeichnung für eine Auktion zur Verfügung gestellt. Bei dem Auktionsportal United Charity können Fans ihren Sold-Out-Award ersteigern. Die Musikerin hat diesen für fünf ausverkaufte Konzerte in der Rudolf Weber Arena Oberhausen erhalten.

Die Auszeichnung ist laut Beschreibung handsigniert und hat eine Widmung. Auf der Plakette in schwarzem Rahmen ist zu lesen: "Outstanding Achievement Award - Helene Fischer - Live 2023 - Oberhausen 23.-28.05.2023 - Vielen Dank an Helene Fischer." Der Erlös geht an die Organisation "Oberhausen hilft", die dann dem Kinderkrankenhaus hilft.

Wann ist Helene Fischer wieder auf der Bühne zu sehen?

Zuletzt hatte Fischer ihre Fans einen Schreckmoment bereitet: Bei einem Konzert in Hannover schlug sie mit dem Kopf auf eine Trapezstange und zog sich oberhalb der Nase eine Platzwunde zu. Diese wurde in einem Krankenhaus behandelt, das Konzert wurde zuvor abgebrochen. "Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt", erklärte Fischer nach dem Vorfall, und bedankte sich gleichzeitig bei ihrem "tollen Ärzteteam", das ihre zunächst blutige Wunde "im Krankenhaus fantastisch genäht" habe. Zudem beruhigt sie ihre Fans mit den Worten "Es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt", und dankt auch allen Sanitätern. "Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel!"

Nach der Sommerpause soll die Helene-Fischer-Tour im Herbst planmäßig fortgesetzt werden. "Start ist der 25. August in der Kölner Lanxess Arena. Nach Köln stehen noch die Konzerte in Wien (Österreich), Arnheim (Holland), Zürich (Schweiz), München und Frankfurt auf dem Programm", erklärte der Veranstalter.