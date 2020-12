Helene Fischer hat sich zurückgemeldet. In der Show "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" verriet sie, wie sie ihre Auszeit genutzt hat.

Helene Fischer (36, "Weihnachten") hat ihre Auszeit von der Bühne "definitiv" genossen, wie sie Günther Jauch (64) am Sonntagabend im RTL-Jahresrückblick "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" verriet. "Jeder Künstler sollte sich auch mal diesen Freiraum schaffen", sagte sie in der TV-Show. Natürlich sei es für sie "Corona-bedingt eher fast schon eine Zwangspause" gewesen. Sie habe das Jahr davor schon eine kleine Auszeit genommen und diese einfach nur verlängert, so die Sängerin, für die die Zeit mit Familie und Freunden "wahnsinnig wichtig und toll" war.

Sie habe während ihrer Bühnenabstinenz Sport gemacht, "aber ehrlich gesagt auch mal Zeit gehabt, um zum Beispiel in der Küche zu stehen. Ganz viel zu kochen, vieles auszuprobieren, ich war so offen für so viele normale Dinge", erklärte Helene Fischer zudem. "Ich habe es sehr genossen, Normalität zu leben." Ihre Fans dürfen sich aber Hoffnung machen, dass sie bald wieder auf der Bühne steht: "Wir planen für nächstes Jahr", sagte sie: "Was umsetzbar ist, ist natürlich ein großes Fragezeichen für uns alle. Ich bleibe optimistisch und hoffe, dass sich das irgendwann beruhigt. Wir brauchen das auch alle wieder."

Auftritt auch bei "Ein Herz für Kinder"

Vor ihrem Auftritt in der Jauch-Show war Fischer bereits der Stargast bei der Kinderhilfsgala "Ein Herz für Kinder", die am 05. Dezember live im ZDF ausgestrahlt wurde. Sie fügte sich dort in die Reihe der mehr als 80 prominenten Telefonisten ein, die die Spendensummen der Anrufer notierten. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird es zudem eine Art Best-of der traditionellen "Helene Fischer Show" mit dem Titel "Meine schönsten Momente" im ZDF geben. Darin präsentiert die Künstlerin die Highlights der vergangenen neun Shows.