Als am Samstagabend Florian Silbereisen seine Show "Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung" im Ersten präsentierte, durfte sie nicht fehlen: Helene Fischer. Die 33-jährige Schlager-Queen, die wegen eines Infekts einige Konzerte hatte absagen müssen, dann aber bald zurück auf die Bühne kam, lieferte eine gewohnt große Performance ab. Sie sei wieder richtig fit, erklärte die Sängerin.

Auf ihrer Facebook-Seite zeigten sich zahlreiche Fans begeistert von Fischers "tollem und sexy Auftritt": "Für mich die beste Schlagersängerin es gibt nichts besseres, dein Auftritt heute einfach mega sexy, so wie man sie kennt", schreibt ein Zuschauer. Allerdings gibt es auch einige besorgte Kommentare: "Also natürlich warst du wieder super Helene", heißt es an einer Stelle: "Aber ich muss auch sagen, dass ich mir Sorgen mache. Ich kenne dich von Anfang an und ich glaube ich habe deine Stimme noch nie so angeschlagen gehört."

"Sie muss sich doch noch etwas schonen"

An anderer Stelle hieß es: "Die Stimme klang leider wieder total angegriffen. Vielleicht muss sie sich doch noch etwas schonen!" oder: "Super Auftritt, super Show! Nur Helene sollte dringend ihre Stimme schonen! Hab richtig Angst, dass sie sonst gar keinen Ton mehr raus kriegen wird." Auf Instagram hatte ein User noch einen Tipp in Sachen Outfit parat: "Wenn sie sich was anziehen würde...vielleicht klappt es mit der Stimme auch wieder besser!!" Die Mehrheit der Fans in den sozialen Netzwerken freute sich aber einmal mehr über die knappen Kostüme - und die Show der Sängerin.