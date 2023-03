von Julia Mäurer Sängerin Helene Fischer hat sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen. Deshalb muss der geplante Tourstart verschoben werden. Für neun ausgefallene Konzerte gibt es bereits Nachholtermine – doch darüber sind nicht alle Fans glücklich.

Ihre letzte große Tournee liegt fünf Jahre zurück, umso mehr hatten sich ihre Fans auf die Termine gefreut: 70 Auftritte in 14 Städten sind für Helene Fischers Tour zum Album "Rausch" geplant. Doch die ersten Konzerte in Bremen und Köln mussten kurzfristig abgesagt werden. Fischer hat sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen und muss auf ärztlichen Rat vorerst pausieren. Als neuer Tourstart wird nun das Konzert am 11. April in Hamburg avisiert. Für die ausgefallenen Konzerte in Bremen und Köln wurden jetzt die konkreten Ersatztermine verkündet. Das Team von Helene Fischer veröffentlichte sie unter anderem auf der Instagram-Seite der Sängerin.

Helene Fischer: Das sind die Nachholtermine für Bremen und Köln

Doch neben Freude darüber, dass so schnell neue Daten gefunden wurden, mischt sich in die Kommentare auch Kritik. Die drei für März geplanten Konzerte in Bremen sollen nun Mitte Mai nachgeholt werden – allerdings gelten die Tickets dabei in einer anderen Reihenfolge. Gleiches trifft auf die verschobenen Auftritte in Köln zu, die nun in der Zeit vom 25. August bis zum 2. September 2023 angesetzt sind. "Warum sind die Daten so durcheinander? Voll verwirrend", schreibt eine Userin. "Wieso wird das alles nicht in der Reihenfolge verlegt?", fragt ein anderer.

Einige Fans stört, dass die Köln-Konzerte nun in der Ferien- und Urlaubszeit stattfinden und sie deshalb keine Zeit hätten. Auch, dass ein ursprünglich für Sonntag angesetzter Termine an einem Freitag nachgeholt wird, ist ein Kritikpunkt. "Warum sind die Tage so durcheinander? Die Leute, die sonntags gehen, haben sich dabei ja was gedacht", kommentiert ein Fan. Inzwischen haben sich zahlreiche Anhänger gefunden, die untereinander die Karten tauschen wollen, um so doch noch einen passenden Termin zu finden.

Auf die Fans, die nun vom 10. bis 12. Mai 2023 zu den Helene-Fischer-Konzerten nach Bremen reisen, könnte noch eine andere Herausforderung zukommen. Im selben Zeitraum findet der Wund- und Pflegekongress in der Hansestadt statt. Viele der Aussteller, Referenten und Teilnehmer dürften bereits ein Hotelzimmer gebucht haben. Das Kontingent für Übernachtungsmöglichkeiten könnte also begrenzt sein.